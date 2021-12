Nicole Kidman convirtió la depresión en crecimiento tras su divorcio con Tom Cruise

Nicole Kidman confesó los duros momentos que atravesó por la depresión que sufrió luego del divorcio con el también actor Tom Cruise con quien duró 11 años casada.

Durante una entrevista en el programa This Cultural Life de la BBC contó que fue durante el rodaje de la película Las Horas cuando tuvo los picos más fuertes de esta condición pues interpretar a Virginia Woolf la hizo hundirse en el espíritu del personaje.

Aunque la trama la hizo merecedora de un Oscar, Nicole confiesa que se sentía en otro cuerpo alejada de la realidad y no estuvo consciente del peligro que enfrentó en al escena final donde Wolf se suicida en el rio Ouse.

“No sé si si alguna vez pensé en el peligro. Estaba tan metida en ella... quiero decir, puse las piedras en los bolsillos y me metí en el río. Una y otra vez. Probablemente, no tuve en cuenta el peligro lo suficiente (…) Virginia fluyó a través de mí. Yo era un recipiente prácticamente abierto para que esto sucediera”, expresó.

La estrella de Nicole Kidman ahondó contando que por mucho tiempo estuvo “profundizando y atravesando muchos paisajes diferentes de salud mental, de pérdida, de alegría”.

Según ha expresado la ruptura con Nicole Kidman y la depresión en la que quedó hundida la hizo encontrar su camino por lo que tilda este proceso como parte de su crecimiento.

Actualmente, considera que valora más las Nicole Kidman

“He crecido con ellos, me han enseñado, me han formado y me han visto, y ese es un hermoso viaje para emprender. Espero que todavía continúe, pero lo valoro. Definitivamente no quiero cerrarme a medida que envejezco. Quiero ser más abierta, estar más disponible y ser más libre”, recalcó.

— Nicole Kidman