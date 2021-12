Estas fueron las películas más taquilleras de 2021

Este año nos sorprendió con nuevas producciones, pues aunque la pandemia por COVID-19 continúa, los cines ya abrieron y el público ha decido volver a disfrutar las películas en la pantalla grande.

A continuación, te contamos cuáles fueron las cinco cintas más taquilleras de este 2021.

“Spider-Man: No Way Home”

Se ha posicionado como la producción más vista de este año, logrando alcanzar mil millones de dólares, a pesar de que se estrenó el 17 de diciembre en Estados Unidos, por lo que se espera que, al cierre de la taquilla, alcance mucho más.

La sensación de esta historia es la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield, retomando sus papeles y haciendo realidad el “Spider-Verse”.

“The Battle at Lake Changjin”

En español es “La batalla en el lago Changjin”, y se trata de una producción china dirigida por Chen Kaige, Tsui Hark y Dante Lam.

La película describe la historia de los soldados chinos que derrotaron a las tropas estadounidenses a pesar de las grandes probabilidades, en un recuento muy ficticio de la batalla del embalse de Chosin durante la Guerra de Corea.

Ha logrado recaudar 906 millones de dólares, posicionándose en el segundo lugar.

“Hi, Mom”

Se trata de otro cinta de origen chino, escrita y dirigida por Jia Ling, y protagonizada por Jia Ling, Shen Teng, Chen He y Zhang Xiaofei.

Ganó 822 millones de dólares en los cines.

Es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Jia Xiaoling, quien sufre después de que su madre termina herida en un accidente automovilístico y por arte de magia es transportada a 1981, donde se convierte en amiga de su progenitora.

“Sin tiempo para morir” (“No Time to Die”)

Es la quinta y última entrega de “James Bond”, protagonizada por Daniel Craig, quien decidió retirarse del personaje, tras muchos años de éxito.

Se estrenó en octubre y logró alcanzar 774 millones de dólares en todo el mundo.

“El legendario espía ‘James Bond’ ha dejado el servicio activo. Su paz dura poco, ya que su viejo amigo ‘Felix Leiter’ de la CIA aparece pidiendo ayuda, lo que lleva a ‘Bond’ al rastro de un misterioso villano armado con nueva tecnología peligrosa”, nos dice la sinopsis.

“Rápidos y furiosos 9″ (”F9″)

Es la nueva cinta de esta icónica saga, protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Charlize Theron, Tyrese Gibson y Chris “Ludacris” Bridges; además, tuvo la participación especial de Bad Bunny.

En taquilla obtuvo 721 millones de dólares, lo que la posicionó en el quinto lugar.

Otras películas exitosas

Este 2021 hubo otros estrenos, que aunque no lograron colarse en los primeros lugares, sí fueron muy comentadas por los fans, entre las que destacan: “Venom: Carnage liberado” (“Venom: Let There Be Carnage”), “Godzilla vs. Kong”, “Eternals”, “Dune”, “Black Widow”, “Encanto” y “Cruella”.