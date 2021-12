RBD en sus inicios fue una de las agrupaciones mexicanas del momento en México y en gran parte de Latinoamérica, donde ganaron millones de fans debido a la telenovela del momento.

Hace un par de días en entrevista con Yordi Rosado, Dulce María reveló que desde el punto de vista económico no resultó ser el trabajo mejor pagado ni para ella ni para sus compañeros, situación que sus fans jamás pensaron que sucedería, dejando al descubierto que Maite Perroni, Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann también se vieron afectados.

En un momento de la entrevista, Yordi le pregunta sobre el proyecto en el que más ha ganado, por sorpresa no respondió que fue RBD “En Instagram, en redes sociales, en las campañas, son donde mejor te pagan y ‘Rebelde’ pues no digo me bailaron, nos bailaron a todos, bien bonito”, mencionó.

Encuentre aquí la entrevista completa.

“Nos bailaron a todos” Dulce María revela las injusticias económicas que tuvieron al inicio de sus carreras como RBD