J Balvin habla por primera vez sobre el pleito que tuvo con Residente

En septiembre de este año surgió la polémica entre J Balvin y Residente, luego de que el primero llamara a organizar un boicot en contra de la premiación de los “Latin Grammy”, a lo que su colega respondió con un video, que generó muchos comentarios en redes sociales.

Ahora, el reguetonero rompió el silencio y habló sobre el conflicto que tuvo con el exvocalista de Calle 13.

En una entrevista para el programa de YouTube “Dímelo King”, J Balvin compartió cómo vivió esta experiencia.

“El error más grande que tuve yo cuando pasó lo de los ‘Grammys’ fue convocar a la gente en vez de hablar directamente con la Academia y con los artistas… Una cosa es llamar al poder y otra cosa es utilizarlo. Yo lo llamé. Entonces fue un ‘nosotros no vamos hacer lo que tú digas, aunque estemos de acuerdo’. Lo entendí y lo aprendí. Ahora soy más estratégico. Me sentí muy solo. Ahí fue cuando aprendí”, dijo el cantante.

José, nombre real del artista, contó que hace algunos años sí llegó a considerar a Residente como su amigo, pero las cosas cambiaron a raíz de este conflicto, por lo que aseguró que la relación no volverá a ser igual, pero podrían volver a hablar, si se da.

“Sí, claro. Amigos no, pero si se habla y se dan las cosas claras no hay problema. Yo lo consideraba amigo, pana, por eso dolió”, dijo el colombiano.

Además, enfatizó que después de lo que pasó, ambos hablaron del tema en privado y dijo: “Hay cosas que ustedes no saben y yo no las voy a contar. Palabras necias, oídos sordos. Si hubiera sentido algo de lo que hubiera tenido que dar una explicación, salgo, yo soy paisa, soy de Medellín; saben que si caen limones haz limonada y vendimos todo”.

Sobre el controversial video de “Perra”, que generó decenas de críticas en redes sociales, el cantante expresó: “Ya hice mi declaración pidiendo disculpas oficialmente, ¿qué más quieren? Ya pedí perdón de corazón, sabiendo que no soy de lo que me estaban acusando”.

¿Cómo fue el problema con Residente?

Todo inició cuando Balvin arremetió en contra de los “Latin Grammy” porque, desde su punto de vista, no había nominados del género urbano, por lo que pidió a sus colegas no asistir al evento.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. (P.D. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, dijo en un tuit.

J Balvin Foto: Twitter

Lo que provocó que Residente publicara un video sobre lo dicho por su colega, en el que le explicó la importancia de esta premiación para la industria musical y comparó su canciones con un carrito de hot dogs.

“Si los Grammys no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 Grammys? ¿Yo no soy urbano? Yo no rapeo, ¿de qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer, nominaron a muchos colegas que le metieron como: C. Tangana, Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabon, Yotuel, Beatriz Luengo, Myke Towers... O sea, ¿tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominado, que no vaya a los Grammys?”, expresó el cantante.

A su vez, Balvin se burló de Residente y aprovechó para comercializar merch con algunas ilustraciones de hot dogs.

Lo que causó que el exvocalista de Calle 13 volviera a compartir otro video, en el que contó que el colombiano le habló llorando para pedirle que bajara su antigua publicación.