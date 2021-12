¿Spider-Man: No Way Home nominada al Oscar? Marvel y Disney lanzan campaña para lograr la ansiada nominación

Te decimos cuándo llegará ‘Spider-Man: No Way Home’ a Netflix y el resto de las plataformas streaming Spiderman

Spider-Man: No Way Home ha tenido un éxito rotundo en taquilla, por ello, Marvel y Disney han comenzado una campaña para que esta película consiga una nominación a Mejor Película en los Premios Oscar.

¿El motivo? Pues según sus creadores y productores, el film del superhéroe arácnido ha logrado salvar la taquilla, que no se había terminado de recuperar luego de que se reabrieran las salas cines tras la pandemia.

Y pese a que este año se han logrado estrenar grandes y esperadas producciones, las personas ya no acuden masivamente a los cines como antes. Esto se ve en parte afectado al nuevo sistema que han implementado algunos estudios de estrenar de forma simultánea o al poco tiempo las películas en varias plataformas de streaming.

Spider-Man: No Way Home debutó el pasado jueves solo en los cines, y recaudó $50 millones de dólares la noche del debut en los Estados Unidos, sumando un total de $260 millones el primer fin de semana, todo un récord en la era de la pandemia, pero además logró obtener la segunda posición como la película que más ingresos ha generado en su primer fin de semana de todos los tiempos.

¿Recaudar una gran cantidad de dinero es suficiente para ser considerada como mejor película en los premios Oscar?

La nueva película de Spider-Man con Tom Holland como protagonista ya es la película más taquillera del 2021. Además, en Rotten Tomatoes obtuvo una calificación del 94% por parte de los críticos, logrando una mejor calificación que Licorice Pizza (92%), Belfast (86%), King Richard (91 %) e igualando al film West Side Story (94%), todas aspirantes al Oscar.

Para el actor que ha encarnado al superhéroe arácnido en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), hacer películas de superhéroes o producciones que suelen ser nominadas en diferentes premiaciones no es diferente.

“Si le preguntas a Benedict Cumberbatch, a Robert Downey Jr., o a Scarlett Johansson, personas que han hecho películas que son ‘dignas de un Oscar’ y también de superhéroes, te dirán que son lo mismo, solo que en una escala diferente. Y hay menos spandex en las ‘películas de los Oscar’,” afirmó Tom Holland.

Para Amy Pascal, una productora independiente de cine, el que un film sea de un género determinado no implica que no sea una película de calidad. Y sobre Spider-Man opina lo siguiente: “Todos nos dedicamos a este negocio para hacer películas que la gente quiera ver, que haga que las personas sientan cosas, y creo que esta película lo hace legítimamente”.

Tom Rothman, ex alto ejecutivo de Fox, dice lo siguiente: “La comercialidad de calidad es realmente difícil de conseguir. Spider-Man: No Way Home es un excelente producto cinematográfico. Y la Academia necesita estar conectada a eso”. Considera que hay que superar ese extraño prejuicio contra las películas que tienen un gran éxito.

Spider-Man: No Way Home es un homenaje a las películas de superhéroes

“Esta película tardó 20 años en realizarse. Es una verdadera carta de amor a todas las películas anteriores de Spider-Man, a todas las personas que trabajaron en esas películas y al género de películas de superhéroes”, asegura Pascal.

Por su parte, Rothman añade lo siguiente: “Al igual que la tercera entrega de “El Señor de los anillos”, esta es la conclusión de una serie épica y es un cine comercial de calidad. Pantera negra era cine comercial de calidad. Para la Academia es crucial no perder su conexión con el cine comercial de calidad”.

Mientras tanto Kevin Feige, director de Marvel Studios, si una película hace que la gente se levante y aplauda en una sala de cine, que llore y se emocione, entonces debe considerarse un film de calidad.

“El séptimo arte se dedica a la narración historias que conectan con una amplia gama de personas a un nivel muy emocional”, y esto lo hacen las películas de superhéroes perfectamente de acuerdo con Kevin Feige.

