¿Quién es Susana Gómez, la nueva novia de Maluma?

Maluma se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de publicar una fotografía con una misteriosa mujer, acompañada del mensaje “Gracias Santa” y como algunos de sus seguidores no se quisieron quedar con la duda, decidieron investigar sobre su nueva novia.

Según información de varias cuentas de fans, la joven es Susana Gómez, con quien el cantante lleva saliendo algunos meses.

No pertenece al medio artístico, pues es arquitecta de profesión y hace unos meses se divorció.

Antes de enamorarse, ya tenían varios años de amistad.

Desde septiembre de este año, Susan ha estado saliendo con el colombiano.

Tiene su cuenta de Instagram privada, pero en varias ocasiones ha sido captada junto al artista.

El público del cantante reaccionó de forma favorable a su nueva relación, pues muchos lo felicitaron y le enviaron sus mejores deseos.

Entre los comentarios destacaron: “Llévalo a la luna por mí”, “Ámalo como todas lo amamos”, “Que te presuman así es un 10/10″ y “¡Qué brille el amor!”.

La última relación conocida del cantante fue en 2017 cuando empezó a salir con la modelo Natalia Barulich, después de que ella apareció en el video de la canción “Felices los 4″.

Su romance era tan público que constantemente compartían momentos juntos en redes sociales.

En 2019, tras dos años juntos, Maluma y Natalia dieron por terminado su noviazgo y aunque al inicio ambos se negaron a hablar de los motivos, poco a poco comenzaron los rumores de que ella lo había engañado con el futbolista Neymar.

En una entrevista para el programa “Ventaneando”, la modelo se mostró agradecida con todo lo que aportó a su vida la relación con el colombiano.

Aunque en otra ocasión, ella misma aseguró que su noviazgo llegó a tornarse “tóxico”, pues ambos tenían personalidades diferentes.

Mientras que Maluma decidió aclarar los rumores que surgieron alrededor de la supuesta infidelidad, pues algunos fans aseguraban que escribió la canción “Hawái” inspirado en lo ocurrido.

“No se dejen engañar, no ha pasado nada. Yo no sé si están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida y si ellos son novios me parece muy bien. Cada quien necesita amor en su vida, yo no tengo ningún problema con él (Neymar)”, expresó el artista durante una transmisión en vivo.