El regalazo de navidad de Nicky Jam a su novia Genesis Aleska

De la relación de Jam y Aleska se empezó a rumorar a inicios de este año, sin embargo se conocían desde el 2018, cuando ella hizo el baile de X, uno de los temas del cantante.

Sin embargo, la relación ha avanzado tanto que hasta tienen un tatuaje juntos para recordarse que están hechos el uno para el otro. Este se dio a conocer a través del Instagram de la venezolana en el que compartió una imagen con el mensaje “Tengo la llave de tu corazón”. En esta se veían sus manos, en la de ella una llave con cabeza en forma de corazón, mientras que en la de él, el ojo de una cerradura.

El regalo de navidad de Jam a la joven, se dio a conocer también por medio de una publicación en su Instagram. En esta se la ve parada frente a un Lamborghini último modelo personalizado, algo que se sabe pues es de color rosado.

Son 3 momentos los que compartió del regalo que le dieron, además de la foto en la que se la ve frente al automóvil, hay un video en el que camina hacia él con la canción All I want for Christmas is you de fondo, y una más en la que se apoya sobre él.