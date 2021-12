Ed Sheeran rompió un récord con su canción ‘Shape of You’

El cantante británico Ed Sheeran se convierte en el primer artista a nivel mundial en conseguir la cifra de 3 billones de reproducciones en la plataforma de Spotify gracias a su canción ‘Shape of You’.

La canción se ha convertido en una de las más importantes en los listados de música internacionales desde su lanzamiento hace cuatro años.

Sheeran no pudo ocultar la emoción tras alcanzar este récord, así que compartió a través de las redes sociales de Spotify un emotivo mensaje donde aprovechó, además, para contar una anécdota de la canción.

Ed aseguró que en un primer momento no quería que esta canción hiciera parte del disco, sin embargo, su equipo de trabajo le recomendó que esta fuera lanzada como un sencillo. Sheeran en ese momento quería únicamente lanzar la canción ‘Castle On the Hill’, no obstante, decidió hacer caso a las recomendaciones de sus asesores y ambas canciones salieron al tiempo.