Metacritic: top de las mejores películas de superhéroes en 2021

Spider-Man: No Way Home (Sony Pictures)

El año en el que Marvel Studios llevó a la gran pantalla a un nuevo equipo de superhéroes con Eternals y en el mismo curso en el que paralizó al mundo con Spider-Man: No Way Home, no es una película de la compañía la que lidera el top de Metacritic de las mejores películas de superhéroes en 2021.

Metacritic es un sitio web que recopila reseñas de álbumes de música, videojuegos, películas, programas de televisión y libros. Con sus publicaciones, van calificando productos, en este caso las producciones cinematográficas con temática de superhéroes, y en este año, vuelve a sorprender con su ranking.

Es importante destacar, antes de presentar el top, que incluye cintas de Marvel Studios, de DC Films y hasta de anime. El ranking del sitio web incluyó ocho producciones. A continuación, tomando en cuenta la puntuación del 1 al 100, las ocho mejores películas de superhéroes en 2021, desde la menos aclamada hasta la mejor del año.

Venom: Let There Be Carnage - 48

Venom 2, dirigida por Andy Serkis, cuenta en su elenco con Tom Hardy y Woody Harrelson en los papeles principales de Eddie Brock y Cletus Kassidy, mejor conocido como Carnage. Rotten Tomatoes le dio un 60 por cierto de aprobación al largometraje y Metacritic la incluyó en su top.

Esta cinta del universo Sony-Marvel es una buena película, tan buena como la primera y aclamada por los fans (84 por ciento la calificación de la audiencia en Rotten). Llegará a streaming en 2022, muy probablemente a Netflix tras el acuerdo con Sony Pictures.

My Hero Academia: World Heroes’ Mission - 51

Como cuenta IGN, esta película llegó a los cines presentando a los héroes de la escuela U.A., enfrentándose a villanos llamados Humarise. Actualmente se está exhibiendo en cines.

Eternals - 52

Eternals es el gran por qué del año. Por qué parecía tener tanto potencial y terminó decepcionando a tantos fans del MCU. Lo cierto es que la cinta presentó a una nueva raza de héroes, con una nueva historia y ha recibido críticas mixtas.

Los eternos seguirán expandiéndose en el gran universo de Marvel a pesar de las críticas, potenciando lo bueno que dejó como personajes como Thena, Makakri y a la espera de Star Fox.

Se estrenará en Disney+ el próximo 12 de enero.

Zack Snyder’s Justice League - 54

El Snyder Cut de Justice League fue la reivindicación de una historia que debió contarse mejor antes y plasmarse cinematográficamente como lo hizo el director.

Zack Snyder’s Justice League fue uno de los lanzamientos más esperados del año, con una duración de cuatro horas y una historia diferente a la que habíamos visto antes. Está disponible en HBO Max, por lo que es una gran opción para verla en Navidad.

Black Widow - 67

Otra película que debió hacerse antes, probablemente justo después de Capitán América: Civil War, como lo indica su línea temporal entre la referida cinta y Avengers: Infinity War.

Black Widow, disponible en Disney+, explora el pasado de Natasha Romanoff e introduce personajes pocos conocidos y que ahora tienen más protagonismo en el MCU, como es el caso de Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh y que fue incluida en Hawkeye.

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos - 71

No sabíamos que necesitábamos una película en el MCU con ese sabor asiático y las artes marciales tradicionales hasta que Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos llegó a los cines. De hecho, es tan buena que muchos críticos piensan que está infravalorada, pero Metacritic se encargó ponerla en un lugar del top que merece

La introducción de nuevos personajes, incluyendo al protagonista Simu Liu como Shang y cómo contaron la historia en la que toma posesión de los Diez Anillos fue lo que más aplaudieron los fans. Será interesante ver cómo Marvel lo integra con otros personajes... ¿y si sorprende con una aparición en Doctor Strange and the Multiverse of Madness?

Spider-Man: No Way Home - 71

Creo que no hay mucho que agregar, salvo que Spider-Man: No Way Home, al menos para Metacritic, no fue la mejor película de superhéroes del año.

Sí fue lo mejor de Marvel claramente, con una combinación de universos y personajes que nunca olvidarán los fans del Hombre Araña y de Marvel Cómics, pero para los analistas del sitio web hubo otra producción que superó a la tercera entrega de Tom Holland como Peter Parker.

The Suicide Squad - 72

Para sorpresa de muchos y especialmente de los marvelitas, la nueva versión del Escuadrón Suicida a cargo de James Gunn fue la mejor película de superhéroes del 2021 según Metacritic, con un 72 de 100.

El largomentraje tuvo una buena recepción por su acción y sus carismáticos personajes, otra deuda pendiente de DC Films, que esta vez hizo el trabajo y relanzó Suicide Squad para convertirla en una gran película. Disponible en HBO Max.