Esto es lo que gana Lily Collins por ‘Emily in Paris’

Ante el estreno de la segunda temporada de ‘Emily in Paris’ en la plataforma de streaming, no es de sorprenderse que la vida de Lily Jane Collins diera un salto radical en su carrera al protagonizar una de las series más vista de Netflix durante la pandemia.

La hija del reconocido músico Phil Collins, además de ser modelo desde muy temprana edad, participar en filmes y series como ‘Espejito, espejito’, ‘Los Miserables’, ‘Okja’ y ‘Cómo ser soltera’, este 2021 no deja de sorprendernos y lo hace para debutar como productora de ‘Emily in Paris’.

La actriz compartió la noticia a través de una publicación en Instagram, donde agradece por el “apoyo y entusiasmo” que han mostrado sus seguidores:

“Ser parte de @emilyinparis realmente me cambió la vida, y no podría amar más a esta tripulación / familia / equipo. Estoy más que agradecida a todas las personas que hicieron posible esta temporada, nada menos que en medio de una pandemia. Como mi primer proyecto de producción, ha sido una alegría y un trabajo de amor ver que todo cobra vida, y saber que se están divirtiendo tanto viéndolo y conociendo a los personajes (antiguos y nuevos) me hace sentir infinitamente orgullosa”.

¿Cuánto gana Lily Collins por ‘Emily in Paris’?

De acuerdo con varios portales, la fortuna de Lily Collins es de alrededor de 25 millones de dólares. Sin contar lo que cobra por dar vida a esa joven estadounidense viviendo en la ‘ciudad del amor’, que nos encanta.

Aunque Netflix no comparte públicamente el salario de sus celebridades, lo cierto, es que una fuente interna reveló los supuestos honorarios de varias estrellas y, en uno de esos rangos podría encontrarse el sueldo de la protagonista de ‘Emily in Paris’.

Se estima que la hoy esposa del director y guionista, Charlie McDowell, gane una cifra similar al del elenco que protagoniza ‘Stranger Things’, es decir, nada más que 3 millones de dólares por temporada.

Pero eso no es todo, ya que Lily Collins mantiene varios negocios a la par de su exitosa carrera como actriz y modelo, pues se sabe que invierte en bienes raíces, debido a que recientemente ofreció a la venta su mansión de Bervely Hills en 13, 5 millones de dólares y es la imagen de campañas de reconocidas marcas de lujo.