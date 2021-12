Eladio Carrión trae ‘el disco más importante de su carrera’

Eladio Carrión es uno de esos exponentes del género urbano que ha deslumbrado por su versatilidad, se ha encargado de demostrar cómo es posible hacer las cosas y llegar a cumplir sueños.

La nueva entrega de Eladio, llega bajo el nombre ‘Sauce Boyz II’ un álbum que contiene 22 canciones donde destacan géneros como el rap, trap y hip-hop. En este campo, el mundo se ha vuelto cada vez más exigente en lo que a calidad se refiere, por eso, Eladio se ha propuesto llegar a ser uno de los mejores.

“Mi meta es siempre estar haciendo música. Recuerdo cuando yo estaba chiquito escuchando Eminem... lo humano que yo lo sentía, lo cercano. Eso es lo que busco yo. No existe mejor sensación que la de treparte a una tarima y que las personas se sientan identificadas con mis canciones. Es algo muy lindo que comparto con mis fanáticos”, señala Eladio en conversación con Publimetro Colombia.

Para nadie es un secreto que la música es un camino bastante difícil, de hecho, muchas de las figuras que en este momento se encuentran consolidadas como algunas de las más importantes a nivel internacional, en algún momento de su vida tuvieron que pasar por otro tipo de trabajos o experiencias, eso sí, con el objetivo claro y la búsqueda constante de este. Claramente Eladio no fue la excepción a esta regla.

Carrión se encargó de trabajar en múltiples oficios, hizo de mesero, cocinero de comidas rápidas, asistente de tiendas, entre otros. Sin embargo, Eladio no lo siente ajeno

“Estos hechos realmente no son lejanos, si te contara, en el año 2015 yo a veces tenía que dormir en mi carro, mira, son solo 5 o 6 años y ahí aun la estaba pasando un poco mal. Entre esas cosas malas yo siempre supe que tenía algo para ofrecerle al mundo y el mundo me lo iba reconocer. Por eso no quiero olvidar de donde vengo”, añade Carrión.

Sobre su más reciente trabajo discográfico, Eladio Carrión se refiere a este como el más importante de su vida, ha trabajado en él durante algún tiempo, recibiendo además, la colaboración de artistas de la talla de Karol G o Myke Towers.

“Bueno, gracias a Dios tengo una muy buena relación con las personas con las que hago música. Muchos de los colaboradores son colegas míos y venían a grabar con muy buena gana. Además este es un disquito diferente y realmente bueno... si te gusta lo urbano, el rap o el trap, este es uno de los mejores discos que hemos preparado con mucho amor, ‘Sauce Boyz II’”.