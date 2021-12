Cómo evitar los ‘spoilers’ de ‘Spider-Man: No Way Home’, la nueva película de Marvel

Spider-Man: no way home spoilers

El estreno de Spider-Man: No Way Home ha causando gran expectativa para los fans del hombre araña. Desde que se hizo el anuncio del estreno para este 15 de diciembre y lo que podríamos ver en esta entrega, los rumores no se han detenido.

Uno de las primeras situaciones que causó revuelo fue la venta de entradas para ver la cinta, en la mayoría de los países los boletos para el estreno se agotaron en minutos, y sí, algunos de los fans que quieren ser los primeros en ver la película y no lo consiguieron quieren evitar a todo costa spoilers de lo que verán en los próximos días.

‘Spider-Man: No Way Home’, no a los spoilers

No es necesario que te metas en una cueva, basta con que tomes en cuenta estos tips sobre algunas medidas para mantenerte a salvo.

Una de las cosas que debes saber es que Twitter y TikTok son dos de las redes sociales en las que más se ven spoilers, aunque estos pueden presentarse hasta en conversaciones con tus conocidos.

‘Spider-Man: No Way Home’ spoilers Captura de pantalla

Las tendencias en Twitter

En el apartado de # verás las tendencias dentro de esta red social, si no estás preparado para mirar qué es lo que pasa en la película evita entrar a este apartado pues ahí está toda la información relacionada con el tema.

Si en verdad necesitas entrar a la red social y ver las tendencias por trabajo o por algo inevitable, configurar la privacidad y bloquear algunas palabras podría ayudarte.

Paso a paso

Ve a Configuración y privacidad , si usas la versión de escritorio te aparecerá en los tres puntos de la barra de la izquierda, si estás en tu teléfono es la penúltima pestaña, antes de Centro de Ayuda.

Ahora ve Privacidad y seguridad , ahí deberás seleccionar Silenciar y Bloquear , después darle clic a Palabras Silenciadas , te aparecerá una alerta y ¡listo! Ahí podrás configurar las palabras que no quieres ver, por ejemplo: Spider-Man: No Way Home, Spider-Man: No Way Home spoilers Andrew Garfield y Tobey Maguire.

‘Spider-Man: No Way Home’ spoilers Captura de pantalla

Deja de seguir cuentas

Las redes sociales se rigen por un algoritmo que te muestra el contenido que sueles consumir, si quieres mantenerte alejado de spoilers, una buena idea es dejar de seguir o silenciar cuentas relacionadas con el universo Marvel.

En el caso de Facebook puedes acceder a la sección de noticias que está en la parte superior derecha, ahí encontrarás un menú en el que puedes configurar tus preferencias y filtras qué ver primero en tu muro.