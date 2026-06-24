Tras los cánticos homofóbicos contra Uzbekistán la Selección Colombia pode respetar al rival con los canticos

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

La Selección Colombia vive uno de los momentos más importantes de los últimos años con su participación en el Mundial 2026 y, en medio de la fiebre amarilla que acompaña a la Tricolor, también apareció un llamado claro para los hinchas: alentar con fuerza, pero bajo el marco del respeto.

Le puede interesar: Brasil, México y Canadá salen a cerrar sus grupos: así se jugará la jornada del Mundial 2026

A través de unas piezas gráficas de la campaña Con Orgullo Colombiano, se invitó a los seguidores de la Selección a dejar de lado el conocido “Porropopo”, un canto que suele aparecer en los estadios, pero que también ha sido señalado por su carga ofensiva.

“Es momento de dejar de lado el ‘Porropopo’. Alcemos nuestra voz para acompañar Colombia”, dice una de las imágenes compartidas por la campaña. En otra pieza, el mensaje apunta directamente a la convivencia entre aficionados: “Compartamos en paz con los hinchas de todas partes del mundo. Vivamos el fútbol bajo el marco del respeto”.

El llamado a los hinchas de Colombia

El mensaje llega en pleno ambiente mundialista, cuando la Federación Colombiana de Fútbol también viene impulsando La Barra Incondicional, un movimiento e himno que busca unir al país alrededor de la Selección Colombia y la música, de acuerdo con la información oficial de la FCF.

La iniciativa, presentada junto a Carlos Vives, toma canciones como “La Tierra del Olvido”, “Fruta Fresca” y “Pa’ Mayte” para convertirlas en cánticos de apoyo a la Tricolor. Según la Federación, la idea es que el aliento se convierta en un símbolo colectivo de identidad nacional.

Alentar sin cruzar la línea

El llamado de Con Orgullo Colombiano va en la misma dirección: dejar en alto el nombre del país y acompañar a la Selección sin caer en cantos ofensivos contra otros equipos o hinchadas.

“Dejemos en alto el nombre de nuestro país. Es el momento de alentar a nuestra Selección con las barras incondicionales”, señala otra de las piezas.

Preocupante sería que, en medio de una vitrina mundial, el apoyo a Colombia terminara convertido en insulto. La invitación está sobre la mesa: cantar, acompañar y hacer sentir la camiseta, pero sin olvidar que el fútbol también se juega desde la tribuna.