“No respondo”, Cristiano Ronaldo tuvo desplante con periodista que mencionó a Messi en su pregunta

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Cristiano Ronaldo protagonizó el desplante a un periodista en la zona mixta del Mundial 2026, luego de marcar sus primeros dos goles en el torneo, al ignorarlo por completo luego de que el comunicador mencionara a Lionel Messi en su pregunta.

La situación que hace eco en el mundo entero se dio tras el Portugal 5-0 Uzbekistán en donde el Bicho rompió el récord de ser el primer futbolista en anotar goles en seis mundiales.

En el dialogo postpartido con los medios de comunicación, se dio la situación que está dando de qué hablar entre los aficionados.

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El periodista que tenía la palabra le señaló: “Ayer Leonel Messi marcó dos goles”, en ese momento, el portugués hizo un gesto de desaprobación con su mano, miró para otro lado y señaló a otro periodista al que le dijo “dale”, mientras quien preguntaba proseguía “Mbappé, Haaland y tú sigues demostrando…”.

Sin embargo, el otro periodista demoró en preguntar por respeto a su colega, pero Cristiano Ronaldo le insistió: “dale, dale” y ante una réplica agregó: “depende la pregunta, sino no respondo”.

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Cristiano Ronaldo dejó claro que no le gustó para nada que le sacaran a relucir a Lionel Messi cuando él acababa de batir su propio récord en la historia de los Mundiales.