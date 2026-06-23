Néstor Lorenzo habló sobre Richard Ríos y dejó a más de uno pensando antes del partido Colombia vs. Congo

La Selección Colombia tiene una de esas dudas que cualquier entrenador quisiera tener, pero que igual le pueden quitar el sueño antes de un partido clave. Néstor Lorenzo habló en la previa del duelo contra República Democrática del Congo y dejó una frase sobre Richard Ríos que no pasó desapercibida, justo cuando Gustavo Puerta viene de responder en el debut mundialista.

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Colombia enfrentará a RD Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, en el Estadio Guadalajara. De acuerdo con FIFA, el partido está programado para este martes 23 de junio, a las 9:00 p. m. hora colombiana, en un duelo que puede empezar a marcar el camino de la Tricolor en la fase de grupos.

El equipo nacional llega con aire en la camiseta después de vencer 3-1 a Uzbekistán en su estreno, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz. Ese resultado dejó a Colombia muy bien parada en el grupo y, de paso, abrió una conversación que no estaba tan cantada hace unas semanas: ¿quién debe manejar esa zona del mediocampo junto a Jefferson Lerma y compañía?

Lo que dijo Lorenzo sobre Richard Ríos

La pregunta que apareció en la rueda de prensa fue directa: ¿vuelve Richard Ríos o se mantiene Gustavo Puerta? Lorenzo, como era de esperarse, no entregó la nómina titular, pero sí dejó una respuesta que alimentó el misterio.

“Ríos está al pie del cañón siempre, tiene una actitud bárbara”, dijo el entrenador, de acuerdo con los reportes de la previa. Lo que faltaba: el técnico no confirmó si será titular, pero tampoco lo sacó de la pelea. Todo lo contrario, lo mostró como una opción viva para el partido contra los africanos.

Y ahí está el punto. Richard Ríos venía siendo uno de los nombres fuertes del ciclo de Lorenzo, pero Gustavo Puerta aprovechó su oportunidad y ahora puso a pensar al cuerpo técnico. Según AS Colombia, Puerta ya había ganado terreno en los amistosos previos y terminó siendo una de las novedades en el debut ante Uzbekistán.

Gustavo Puerta le metió presión al puesto

Contra todo pronóstico para algunos, Puerta no se vio como un invitado de última hora. Su presentación en el Mundial hizo ruido incluso fuera de Colombia. Diario AS de España destacó que el jugador del Racing de Santander fue una de las sorpresas positivas en el estreno colombiano, con un rendimiento que lo puso por encima de varios nombres de más recorrido.

Eso deja a Lorenzo con un bendito problema. Si mantiene a Puerta, premia el rendimiento inmediato. Si devuelve a Ríos al once, apuesta por un jugador que ha sido importante en el proceso y que, según sus propias palabras, está disponible y con actitud para competir.

El rival tampoco permite improvisar demasiado. RD Congo empató ante Portugal en la primera fecha, un resultado que le da valor extra al partido contra Colombia y obliga a la Tricolor a sostener su idea sin regalar espacios. FIFA registra este compromiso como parte de la segunda jornada del Grupo K, en un cruce que puede mover fuerte la tabla. Por ahora, Lorenzo mantuvo el misterio. Pero su frase sobre Richard Ríos dejó claro que el volante no está borrado ni mucho menos.