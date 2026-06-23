“Ladrones, mataron el fútbol”: la FIFA le quitó la acreditación del Mundial 2026 a periodista por su despachada

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La FIFA tomó una drástica decisión en pleno Mundial de 2026 y retiró de manera definitiva la acreditación al reconocido periodista paraguayo Jorge ‘Chipi’ Vera, quien cubría el torneo para el grupo ABC de Paraguay.

La sanción se produjo después de una fuerte reacción del comunicador durante el partido entre Paraguay y Turquía, disputado el pasado 19 de junio, cuando el árbitro salvadoreño Iván Barton expulsó al paraguayo Miguel Almirón.

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La polémica jugada se presentó luego de que Almirón se tapara la boca mientras discutía con un rival. Esa conducta está prohibida desde este Mundial por una nueva directriz implementada por la FIFA para combatir posibles expresiones discriminatorias o racistas que no puedan ser detectadas por los jueces.

El explosivo relato de ‘Chipi’ Vera

La decisión arbitral provocó una airada reacción del periodista durante una transmisión en vivo.

“Barton, ladrón. Mataron el fútbol. FIFA, mataste al fútbol. Infantino, sos el responsable de esto. Ladrones”, expresó inicialmente.

Sin embargo, sus palabras fueron subiendo de tono y terminó lanzando nuevos insultos contra dirigentes y autoridades vinculadas al fútbol sudamericano y mundial.

Los comentarios no pasaron desapercibidos para la FIFA, que posteriormente decidió revocar su credencial para el resto de la Copa del Mundo.

FIFA le cerró las puertas del Mundial

Según explicó el grupo ABC en un comunicado oficial, el organismo rector del fútbol mundial argumentó que el periodista incurrió en “repetidos ataques personales y comentarios despectivos” dirigidos tanto al árbitro Iván Barton como a oficiales de la FIFA.

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Como consecuencia, Vera quedó inhabilitado para realizar cualquier cobertura relacionada con el Mundial 2026 desde los estadios, zonas mixtas, conferencias de prensa y demás espacios oficiales del torneo.

La medida también obligó al medio paraguayo a apartarlo de todos los programas y contenidos vinculados directamente con la competencia.

Las disculpas del periodista

Tras conocerse la sanción, Jorge ‘Chipi’ Vera publicó un mensaje en redes sociales en el que reconoció su error y pidió disculpas.

“Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumirlo. No fui un buen ejemplo durante esos segundos”, manifestó el comunicador, quien además ofreció excusas a la audiencia, a sus compañeros de trabajo, a los patrocinadores y a su familia.

Pese a ello, el grupo ABC consideró que la decisión de la FIFA fue excesiva.

“Creemos que la cancelación definitiva de una credencial durante toda la disputa del torneo constituye una sanción extrema y manifiestamente desproporcionada para una falta primaria que fue reconocida de inmediato”, señaló la empresa de comunicación.