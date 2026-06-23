La Selección Colombia tendrá un intempestivo cambio de uniforme para enfrentar a Congo

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La Selección Colombia tendrá una imagen poco habitual este martes cuando enfrente a la República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial de 2026. Aunque la Tricolor vestirá su tradicional camiseta amarilla, por primera vez en este Mundial, no utilizará la combinación completa que suele acompañarla.

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Tras el debut frente a Uzbekistán, partido en el que Colombia tuvo que jugar con su indumentaria alterna, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo recuperará el color amarillo en la camiseta. Sin embargo, una disposición de la FIFA obligó a realizar un cambio inesperado en el resto del uniforme.

La decisión del organismo internacional establece que Colombia deberá utilizar pantaloneta blanca en lugar del tradicional azul, por lo que el conjunto nacional saltará al campo con una combinación poco frecuente: camiseta amarilla, pantaloneta blanca y medias rojas.

Incluso, en otras ocasiones se ha usado pantaloneta blanca, pero acompañada de las medias blancas.

¿Por qué Colombia cambiará de uniforme?

La modificación responde a los protocolos de la FIFA para evitar coincidencias de colores entre los equipos que disputan un mismo encuentro.

Aunque la República Democrática del Congo jugará completamente de celeste, el ente rector del fútbol mundial determinó que la mejor combinación para garantizar la diferenciación visual será que Colombia reemplace el azul por blanco en su pantaloneta.

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De esta manera, la Tricolor presentará una imagen diferente a la que utilizó recientemente en amistosos y partidos oficiales, donde el uniforme principal ha sido amarillo, azul y rojo.

También cambia el uniforme del portero

Otra de las novedades estará en la equipación del arquero colombiano. Camilo Vargas dejará atrás el uniforme magenta que utilizó en el estreno mundialista y esta vez defenderá el arco nacional vestido completamente de verde.

Colombia vs Congo