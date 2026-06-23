Felipe Aguilar tendría todo listo para salir del Cali y pone rumbo fuera del país nuevamente

El mercado de fichajes sigue moviéndose para los futbolistas colombianos y, en las últimas horas, el nombre de Felipe Aguilar volvió a aparecer en el radar internacional. El defensor central, con pasado reciente en Deportivo Cali, sería nuevo jugador de Central Córdoba de Argentina, según reportó el periodista César Luis Merlo.

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De acuerdo con la información publicada por Merlo en su cuenta de X, el equipo de Santiago del Estero habría fichado al zaguero colombiano de manera definitiva desde el Deportivo Cali, con un contrato que iría hasta diciembre de 2027. Sin embargo, hasta el momento, la operación no aparece confirmada de manera oficial en los canales consultados del club argentino o del equipo vallecaucano, por lo que la información se mantiene como una versión periodística atribuida.

Felipe Aguilar tendría nuevo equipo en Argentina

El reporte de Merlo indica que Central Córdoba cerró el fichaje de Aguilar, un defensor que ya conoce el fútbol argentino tras su paso por clubes como Lanús e Independiente. De hecho, medios argentinos como Olé y TyC Sports han registrado en años recientes su recorrido por ese país, incluyendo su llegada a Lanús y posteriormente su vínculo con Independiente.

El movimiento no pasa desapercibido para el fútbol colombiano, teniendo en cuenta que Aguilar venía siendo parte del plantel de Deportivo Cali, club que en la temporada reciente lo tenía entre sus defensores inscritos, según el registro publicado por TyC Sports en su página de seguimiento del equipo azucarero.

Central Córdoba suma experiencia para su defensa

Central Córdoba viene de temporadas exigentes en el fútbol argentino, en las que logró sostenerse en Primera División y competir en torneos nacionales e internacionales. TyC Sports reseñó que el club vivió una etapa importante con Omar De Felippe, incluyendo la obtención de la Copa Argentina y participación internacional, aunque también con cambios y tensiones internas en el proyecto deportivo.

En ese contexto, la eventual llegada de Felipe Aguilar representaría una apuesta por experiencia en la zona defensiva. El colombiano ha tenido recorrido en el fútbol local, paso por el exterior y antecedentes en el fútbol argentino, un dato que puede facilitar su adaptación al club de Santiago del Estero.

Por ahora, lo concreto es que la información fue dada como “trato hecho” por César Luis Merlo, uno de los periodistas más reconocidos en el seguimiento del mercado de pases en Sudamérica. Aun así, resta esperar el anuncio oficial de Central Córdoba o Deportivo Cali para confirmar todos los detalles de una operación que, de concretarse, marcaría el regreso de Felipe Aguilar al fútbol argentino.