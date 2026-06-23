Dura baja para Francia: murió la madre de Didier Deschamps y no dirigirá ante Noruega

Francia tendrá que afrontar el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 sin Didier Deschamps en el banquillo, pero esta vez no se trata de una decisión técnica, una sanción o alguna molestia interna dentro de una de las selecciones candidatas al título, sino de una dura situación familiar que obligó al entrenador a abandonar de urgencia la concentración de los ‘Bleus’.

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La Federación Francesa de Fútbol confirmó que Deschamps regresó a Francia tras el fallecimiento de su madre, por lo que no estará en los entrenamientos previos ni tampoco dirigirá el partido contra Noruega, correspondiente al último juego del Grupo I. De acuerdo con Cadena SER, el técnico viajó para acompañar a su familia y asistir al funeral, mientras que su regreso está previsto para la fase de dieciseisavos de final, instancia a la que Francia ya está clasificada.

Guy Stéphan dirigirá a Francia ante Noruega

Ante la ausencia de Deschamps, el encargado de dirigir a Francia será Guy Stéphan, su asistente y hombre de confianza dentro del cuerpo técnico. La propia FFF registra a Stéphan como adjunto de Deschamps desde hace varios años y recuerda que ya había dirigido a los ‘Bleus’ en 2022, también por una ausencia del seleccionador francés en medio de un duelo familiar.

Lo que faltaba para Francia en un momento clave del torneo. Aunque ya tiene asegurado su cupo a la siguiente ronda, el partido ante Noruega todavía tiene peso competitivo, porque servirá para definir las posiciones finales del grupo y, con eso, el camino que tomará el equipo en la fase de eliminación directa.

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Francia llega a este compromiso con puntaje perfecto después de vencer 3-1 a Senegal y 3-0 a Irak, resultados que le permitieron asegurar su clasificación anticipada. Según la información reportada por Cadena SER, el duelo contra Noruega cerrará el Grupo I y tendrá incidencia directa en el liderato de la zona.

Francia pierde a su líder en el banco, pero no cambia el objetivo

Deschamps es una figura de enorme peso dentro del fútbol francés, no solo por su etapa como jugador, sino también por su largo ciclo como entrenador de la selección. La FFF recuerda que fue campeón del mundo como futbolista en 1998 y campeón de Europa en 2000, además de consolidarse después como una de las caras más importantes del proceso moderno de Francia.

Por eso, su ausencia no pasa desapercibida, aunque el equipo tenga una estructura estable y un asistente con experiencia suficiente para asumir el mando de manera temporal. En este tipo de torneos, donde cada detalle puede cambiar el ánimo de un plantel, perder al entrenador principal en la previa de un partido importante siempre genera ruido.

Se espera que Francia maneje la situación con calma, especialmente porque ya tiene garantizada su presencia en la próxima ronda. Sin embargo, el duelo ante Noruega también será una prueba para ver cómo responde el plantel sin Deschamps en el banco, en medio de un momento personal muy difícil para su entrenador.

Más allá de lo deportivo, la noticia deja en segundo plano cualquier análisis táctico inmediato. Francia seguirá compitiendo, Stéphan tomará el mando y el Mundial continuará su curso, pero Deschamps tendrá ahora una prioridad mucho más importante que cualquier partido: acompañar a su familia en medio de una pérdida dolorosa.