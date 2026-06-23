Cristiano Ronaldo hizo historia: Portugal goleó a Uzbekistán y ya piensa en Colombia

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Portugal recuperó autoridad en el Mundial 2026 con una contundente victoria 5-0 sobre Uzbekistán, en un partido que dejó como gran protagonista a Cristiano Ronaldo, autor de un doblete y dueño de un nuevo récord histórico en las Copas del Mundo.

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El equipo dirigido por Roberto Martínez llegó al compromiso con la necesidad de mostrar una mejor imagen después del empate 1-1 ante República Democrática del Congo en su debut. Esta vez, la respuesta fue contundente desde los primeros minutos y Cristiano abrió el marcador al minuto 6, dándole tranquilidad a una selección portuguesa que dominó el partido con claridad.

Nuno Mendes amplió la ventaja con un cobro de tiro libre al minuto 17 y Cristiano volvió a aparecer al 39 para firmar su doblete. En la segunda parte, Portugal sentenció el resultado con un autogol del arquero Utkir Nematov y un tanto de Rafael Leão al minuto 87, tras asistencia del propio Ronaldo, según reportó Cadena SER.

Más allá de la goleada, el dato más importante fue el nuevo registro del capitán portugués. Con sus goles ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis Mundiales diferentes, después de anotar en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora 2026.

Portugal llegó a cuatro puntos en el Grupo K y ahora se jugará el liderato ante la Selección Colombia el próximo 28 de junio, un duelo que puede definir el camino de ambos equipos en la fase de eliminación directa.

Con una Portugal más sólida y un Cristiano nuevamente decisivo, Colombia tendrá al frente a un rival que parece haber dejado atrás las dudas del estreno y que llegará con confianza renovada a uno de los partidos más esperados del grupo.