Brasil, México y Canadá salen a cerrar sus grupos: así se jugará la jornada del Mundial 2026

Julián Quiñones, de México (a la derecha), celebra con Israel Reyes el primer gol del partido de futbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México. (Foto AP/Fernando Llano)

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El Mundial 2026 tendrá este miércoles 24 de junio una jornada cargada de cuentas, calculadora y partidos decisivos en los grupos A, B y C. Con el nuevo formato del torneo, clasifican los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, por lo que varios equipos todavía llegan con vida a la última fecha.

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Grupo A: México ya respira, pero los demás hacen cuentas

En el Grupo A, México llega como líder con seis puntos y ya tiene asegurado el primer lugar. Su rival será República Checa, que tiene una unidad y necesita ganar para seguir con opciones, aunque dependerá también de lo que ocurra en el otro partido.

República de Corea, segunda con tres puntos, enfrentará a Sudáfrica y le basta un empate para asegurar su clasificación directa. Sudáfrica, con un punto, necesita ganar y esperar que República Checa no supere a México, o entrar en una pelea por desempates.

Grupo B: Canadá y Suiza van por el liderato

Canadá y Suiza llegan igualados con cuatro puntos, pero los canadienses son primeros por mejor diferencia de gol. El duelo entre ambos definirá el liderato del Grupo B, aunque los dos tienen el panorama bastante encaminado para avanzar.

Bosnia y Herzegovina y Catar, ambos con un punto, jugarán entre sí con una obligación clara: ganar. El vencedor quedará con cuatro puntos y podría aspirar, como mínimo, a entrar entre los mejores terceros. El perdedor quedará prácticamente sin margen.

Grupo C: Brasil no puede confiarse

Brasil lidera el Grupo C con cuatro puntos y enfrentará a Escocia, tercera con tres. A la ‘Canarinha’ le sirve el empate para clasificar, mientras que los escoceses necesitan ganar para asegurar su cupo directo y evitar depender de otros resultados.

Marruecos, también con cuatro puntos, jugará ante Haití, que llega sin unidades y ya está muy comprometido. Los africanos clasificarán con un empate, pero una victoria les permitiría pelear el primer lugar. Haití necesita ganar para intentar meterse en la pelea de los mejores terceros, aunque su diferencia de gol lo deja con un panorama bastante complejo.

Será una jornada de esas en las que cada gol puede cambiar un grupo completo. Lo que faltaba: calculadora, tensión y favoritos obligados a no dormirse.