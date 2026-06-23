Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el doblete de Cristiano Ronaldo ante Uzbekistán

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Cristiano Ronaldo apareció cuando Portugal lo necesitaba y, de paso, se metió en la conversación de los goleadores del Mundial 2026. El delantero portugués marcó doblete en la goleada 5-0 sobre Uzbekistán, por la segunda fecha del Grupo K, y llegó a dos anotaciones en el torneo.

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De acuerdo con FIFA, los goles de Portugal fueron de Cristiano Ronaldo, a los minutos 6 y 39; Nuno Mendes, al 17; un autogol de Nematov, al 59; y Rafael Leao, al 87. Con ese resultado, el equipo dirigido por Roberto Martínez logró una victoria contundente y volvió a tomar aire después de su debut en la Copa del Mundo.

Además del impacto en el marcador, lo de Cristiano tuvo peso histórico. Según EFE, el atacante se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis Mundiales diferentes, un registro que vuelve a poner su nombre en una lista aparte dentro del fútbol internacional. Lo que faltaba: CR7 no solo anotó, sino que volvió a agrandar su propia leyenda.

Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026

De acuerdo con la tabla actualizada por Sporting News tras el partido entre Portugal y Uzbekistán, Lionel Messi sigue como líder de la clasificación de goleadores con cinco anotaciones, seguido por Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con cuatro.

Posición Jugador Selección Goles 1 Lionel Messi Argentina 5 2 Kylian Mbappé Francia 4 2 Erling Haaland Noruega 4 4 Deniz Undav Alemania 3 4 Jonathan David Canadá 3 6 Cristiano Ronaldo Portugal 2

Cristiano Ronaldo aparece en el grupo de jugadores con dos goles, en una lista en la que también están nombres como Vinícius Junior, Cody Gakpo, Harry Kane, Mikel Oyarzabal, Kai Havertz y Folarin Balogun, entre otros.

Portugal piensa en Colombia

Con esta victoria, Portugal llegó fortalecido al cierre de la fase de grupos, en el que enfrentará a Colombia. Según Cadena SER, ese partido definirá el liderato del Grupo K y se jugará el próximo 28 de junio en Miami.

Preocupante para sus rivales que Cristiano haya despertado tan temprano en el torneo, porque aunque todavía está lejos de Messi en la tabla, ya mostró que sigue teniendo algo que pocos delanteros sostienen a esa edad: olfato, jerarquía y una capacidad intacta para aparecer en los partidos grandes.