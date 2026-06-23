Antes del duelo con Colombia, Cristóbal Soria se burló de Cristiano Ronaldo pese a su récord histórico

Cristobal Soria y Cristiano Ronaldo - Captura de pantalla del periodista y foto de las redes de Portugal el 23 de junio del 2026

Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia en el Mundial 2026, no solo por marcar doblete en la contundente victoria 5-0 de Portugal sobre Uzbekistán, sino porque, con esos goles, se convirtió en el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo diferentes. Una marca que para muchos es histórica, pero que para Cristóbal Soria, reconocido por sus constantes críticas al astro portugués, no fue motivo suficiente para bajarle al tono de burla.

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Lo que faltaba. Justo antes de que Portugal se juegue el liderato del grupo ante Colombia, Soria publicó un mensaje en su cuenta verificada de X en el que minimizó el logro de Cristiano y se burló de la celebración alrededor de su nuevo récord mundialista. En la publicación, el comunicador español escribió: “Que ridículo más grande Dios mío jajajajajajaja están celebrando que Serrensiete ha marcado gol y ahora es el único jugador que ha marcado en los 6 Mundiales que ha disputado jajajajaja…”.

El comentario no terminó ahí, porque Soria remató con otra frase bastante provocadora: “Que le den un pin y una gorra para que celebre el astro portugués…!!!”, acompañando el texto con varios emojis de risa y un video en el que aparece en la playa. La publicación, según la captura compartida, superaba los 3 mil ‘me gusta’ y las 165 mil visualizaciones.

Cristiano Ronaldo hizo historia antes de enfrentar a Colombia

Más allá de las burlas de Soria, el contexto deportivo es claro. Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán en la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo como una de las grandes figuras del partido. Según Cadena SER, el capitán portugués marcó a los minutos 6 y 39, mientras que Nuno Mendes, un autogol del arquero Utkir Nematov y Rafael Leão completaron la goleada lusa.

Con ese doblete, Cristiano se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis Mundiales diferentes, después de haber anotado en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora 2026. El Español también destacó que Portugal recuperó confianza con una presentación contundente y que el liderato del grupo lo definirá precisamente frente a Colombia.

La burla de Soria encendió otra vez el debate

Cristóbal Soria ha sido durante años uno de los críticos más fuertes de Cristiano Ronaldo, especialmente en redes sociales, donde suele referirse al portugués con tono de burla y frases provocadoras. Esta vez, el comentario llegó en un momento en el que el jugador de 41 años no solo respondió con goles, sino que también amplió una marca que ningún otro futbolista había conseguido en la historia de los Mundiales.

Contra todo pronóstico para quienes lo daban lejos de su mejor versión, Cristiano apareció cuando Portugal más necesitaba recuperar confianza tras su empate en el debut. De acuerdo con El País, el equipo portugués dejó atrás las dudas del primer partido y se impuso con autoridad ante Uzbekistán, con Cristiano abriendo el marcador en los primeros minutos y firmando luego su doblete.

La discusión, por supuesto, quedó servida entre quienes consideran que el récord de Cristiano merece reconocimiento y quienes, como Soria, creen que la celebración es exagerada. Indignante para los fanáticos del portugués, gracioso para sus detractores y, en cualquier caso, combustible puro para una conversación que siempre prende cuando aparecen juntos los nombres de Cristiano Ronaldo y Cristóbal Soria.

Colombia tendrá al frente a un Cristiano motivado

El detalle que más interesa por este lado del mundo es que Portugal llegará al duelo contra Colombia con un Cristiano Ronaldo encendido y con la confianza renovada tras su doblete. Cadena SER informó que, con la victoria ante Uzbekistán, Portugal llegó a cuatro puntos y se jugará el liderato del grupo ante la Selección Colombia el próximo 28 de junio.

Se espera que ese partido tenga una carga especial, no solo por lo que representa enfrentar a una de las selecciones candidatas del grupo, sino porque Colombia tendrá que medirse contra un Cristiano que, más allá de las burlas, sigue encontrando formas de meterse en la historia.

Soria podrá reírse, pedirle “un pin y una gorra” o minimizar la marca, pero lo cierto es que el portugués llegará al partido contra la Tricolor con un récord bajo el brazo y con esa capacidad, todavía vigente, de convertir cualquier crítica en una nueva conversación mundial.