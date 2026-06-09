Teófilo y Jermein aprovecharon el título con el Junior para hacerle campaña a Abelardo de la Espriella

Junior de Barranquilla cerró una noche de esas que quedan para guardar en el álbum familiar de los hinchas ‘tiburones’. El equipo costeño se coronó campeón del Fútbol Profesional Colombiano tras superar en el marcador global a Atlético Nacional, en una final que tuvo emoción, sufrimiento, penal fallado y hasta mensajes políticos en medio de la celebración.

Uno de los que terminó dando de qué hablar fue Jermein Peña, defensor del Junior, quien fue elegido como MVP de la final ante Nacional y que, después del partido, apareció en una transmisión en vivo en la que dejó un mensaje de apoyo a Abelardo de la Espriella, candidato presidencial.

“Firme por la patria”, expresó Peña durante el live posterior al compromiso, frase que no pasó desapercibida por el contexto político que vive el país y por el eco que ha tenido esa expresión dentro del discurso de campaña de De la Espriella.

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Jermein Peña, de figura de la final a tema de conversación

Peña fue uno de los nombres destacados de la serie por el título. Su papel en la defensa de Junior fue clave para sostener la amplia ventaja que el equipo barranquillero había conseguido en el partido de ida, cuando goleó 3-0 y dejó a Nacional con la obligación de buscar una remontada brava en el Atanasio Girardot.

Aunque la noche en Medellín terminó con victoria 1-0 para Nacional, Junior se quedó con el título gracias al marcador global de 3-1. El gol del equipo verdolaga fue de Edwin Cardona, mientras que Alfredo Morelos falló un penal que pudo haberle puesto más picante a la final y que, seguramente, todavía tiene a más de un hincha paisa con las manos en la cabeza.

Pero tras el pitazo final, la celebración rojiblanca se mezcló con otro tema que generó conversación: las palabras de Peña en apoyo a De la Espriella. En plena transmisión en vivo, el jugador dejó salir la frase “firme por la patria”, una expresión que rápidamente conectó el título del Junior con la coyuntura electoral.

Junior aguantó y levantó otra estrella

En lo deportivo, Junior hizo la tarea desde Barranquilla. El equipo dirigido por Alfredo Arias había llegado al Atanasio con una ventaja de 3-0, resultado que obligaba a Nacional a jugar prácticamente perfecto para soñar con la remontada. La final de vuelta se disputó el lunes 8 de junio en Medellín, con más de 40.000 aficionados esperados en el estadio y un ambiente cargado por la ilusión verdolaga.

Nacional pegó primero en la vuelta con el tanto de Cardona, pero no le alcanzó. El penal fallado por Morelos terminó siendo uno de esos momentos que cambian el ánimo de un estadio completo, porque de haber entrado, la serie quedaba mucho más apretada y el cierre habría sido a puro sufrimiento para los barranquilleros.

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Al final, Junior resistió, manejó la ventaja construida en la ida y terminó celebrando un nuevo título del fútbol colombiano, confirmando que en las finales no siempre gana el que más empuja en el último partido, sino el que mejor hace la tarea en toda la serie.

Fútbol, política y celebración: la mezcla que encendió comentarios

La frase de Jermein Peña llega en un momento en el que el país está metido de lleno en la conversación electoral. Abelardo de la Espriella está en la recta final de la campaña presidencial y su movimiento ha tenido una fuerte presencia en redes, plazas públicas y escenarios de alta exposición. Incluso, en los últimos días, una jueza de Bogotá ordenó de manera provisional que De la Espriella y su movimiento se abstuvieran de usar la camiseta oficial de la Selección Colombia en actividades de campaña, redes y otros espacios de difusión política.

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Por eso, el mensaje de Peña no quedó como una frase suelta de celebración. Al contrario, terminó metiéndose en esa conversación nacional en la que el fútbol, la política y las redes se cruzan como si estuvieran jugando el mismo partido.

Junior levantó la copa, Peña salió como MVP y, de ñapa, dejó una frase que puso a hablar a más de uno después de la final. Porque en Colombia, ya se sabe, ni una estrella se celebra sin que aparezca otro tema para prender la conversación.