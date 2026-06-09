Revelaron el ranking histórico de rating de los clubes del fútbol colombiano

Mientras el debate sobre cuál es el equipo más grande de Colombia siempre genera controversias entre unos y otros, un nuevo listado volvió a poner sobre la mesa el peso de las hinchadas en términos de audiencia televisiva. La cuenta especializada Rating Colombia publicó el ranking de los clubes que más rating han generado en la historia de la televisión privada del país.

El escalafón es liderado por el histórico campeón colombiano, Atlético Nacional, que aparece en el primer lugar como el equipo que más audiencia ha movilizado frente a las pantallas. Detrás se ubica Millonarios, seguido por América de Cali y Junior de Barranquilla.

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Top 10 de equipos con más rating en la televisión privada colombiana

Atlético Nacional Millonarios América de Cali Junior de Barranquilla Independiente Santa Fe Deportivo Cali Independiente Medellín Deportes Tolima Once Caldas Cúcuta Deportivo

Un reflejo del tamaño de las hinchadas

Aunque el rating no necesariamente define quién tiene más títulos o mejor presente deportivo, sí ofrece una radiografía del interés que generan los equipos entre los televidentes. No sorprende ver a Nacional, Millonarios y América ocupando los primeros lugares, pues históricamente han protagonizado algunos de los partidos más vistos del fútbol colombiano. De hecho, enfrentamientos entre estos han llegado a romper récords de audiencia en transmisiones deportivas nacionales.

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También llama la atención la presencia de clubes como Deportes Tolima, Once Caldas y Cúcuta Deportivo dentro del Top 10, superando a otras instituciones con participaciones recientes en torneos internacionales o campañas destacadas.