“Millonarios quedó eliminado”, Alfredo Morelos justificó la final perdida de Atlético Nacional mencionando al máximo rival

Alfredo Morelos, uno de los villanos de Atlético Nacional en la gran final de la Liga BetPlay ante Junior de Barranquilla, después de haber fallado la pena máxima que los ponía a un gol de la igualdad, dio declaraciones polémicas en la zona mixta, donde descargó su rabia ante los cuestionamientos sobre un posible fracaso de su equipo al no haber podido alzar la copa.

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Un detalle que llamó la atención y que no pasó desapercibido fue que el atacante se escudó bajo la premisa de que haber llegado a la final no es un fracaso, soltando un “Millonarios quedó eliminado”, aun cuando el periodista en cuestión no mencionó al equipo capitalino, hecho que causó indignación en algunos hinchas del elenco paisa y que también hizo eco en la hinchada ‘Embajadora’, donde estas palabras no cayeron muy bien, desatando una ola de comentarios en redes sociales.

Alfredo Morelos falló el penal que pudo cambiar la final ante Junior

Atlético Nacional estuvo cerca de meterle miedo a Junior de Barranquilla en la final de vuelta de la Liga BetPlay, pero el momento que podía encender por completo la remontada terminó convertido en una de las imágenes más duras para la hinchada verdolaga. Alfredo Morelos tuvo en sus pies la posibilidad de apretar la serie desde el punto penal, pero falló su cobro y dejó escapar una oportunidad enorme en el Atanasio Girardot.

Lo que faltaba. Nacional llegaba golpeado después del 3-0 sufrido en Barranquilla, por lo que necesitaba una noche casi perfecta para soñar con igualar la serie. El gol de Edwin Cardona en el segundo tiempo había prendido al estadio y puso el partido 1-0 a favor del verde, dejando el global 3-1 para Junior. En ese contexto apareció el penal que podía cambiarlo todo.

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De acuerdo con Tropicana, el partido de vuelta terminó 1-0 a favor de Nacional, pero Junior se quedó con el título por el marcador global de 3-1. El mismo reporte señaló que, tras el gol de Cardona, el compromiso se puso más emocionante con un penal sancionado para el cuadro verdolaga, pero Morelos falló el cobro y Nacional perdió una ocasión clave para acercarse todavía más en la serie.

Morelos tuvo el momento de la remontada

El penal de Morelos no era un cobro cualquiera. Nacional necesitaba descontar rápido en el global y ese disparo podía dejar la final 3-2, con tiempo para buscar un tercer gol que mandara la definición a los penales. La presión era enorme, el estadio estaba encendido y Junior empezaba a sentir que la ventaja conseguida en la ida todavía podía ponerse en riesgo.

Preocupante para Nacional fue que su máxima figura ofensiva no pudo convertir. Morelos, un jugador acostumbrado a partidos calientes, finales intensas y ambientes pesados, quedó en el centro de la conversación por una jugada que pudo cambiar la historia del título.

El fútbol tiene eso: muchas veces una final no se recuerda por todo lo que se jugó, sino por el momento exacto en el que una pelota entra o se va. Y para Nacional, ese penal quedó como el punto de quiebre de la noche.

Junior resistió y terminó celebrando

Junior llegó a Medellín con una ventaja muy amplia después de ganar 3-0 el partido de ida, una diferencia que lo dejó con margen para soportar la presión del Atanasio. Aunque perdió 1-0 en la vuelta, el equipo barranquillero terminó levantando el título gracias al 3-1 global.

El ‘Tiburón’ sabía que Nacional iba a empujar, que el estadio iba a jugar su propio partido y que cualquier gol tempranero podía cambiar el ánimo de la serie. Por eso, el penal fallado por Morelos también fue una especie de respiro para los barranquilleros, que lograron sostener la diferencia hasta el final.

Contra todo pronóstico, el partido terminó dejando una sensación doble: Nacional ganó la vuelta, pero Junior ganó la final. Y esa diferencia es la que más duele en este tipo de definiciones.

Una jugada que perseguirá a Nacional

Morelos ya sabe lo que es ser protagonista en finales del fútbol colombiano. En 2024, fue importante para Atlético Nacional en la consecución del título ante Deportes Tolima, en una temporada en la que el club verdolaga ganó Liga y Copa Colombia.

Pero esta vez la historia fue distinta. El delantero no pudo resolver desde los once pasos y la jugada terminó siendo una de las más comentadas de la final. No porque Nacional hubiera tenido la remontada asegurada, sino porque ese penal representaba la oportunidad de dejar a Junior contra las cuerdas.

En medio de todo, la final volvió a demostrar que los detalles mandan. Junior hizo buena parte del trabajo en Barranquilla, Nacional reaccionó en Medellín, Cardona ilusionó al Atanasio y Morelos tuvo la pelota que podía cambiar el ambiente. La falló. Y en una final, ese tipo de errores no se olvidan fácil.