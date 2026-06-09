Liverpool hizo histórico anuncio sobre Luis Díaz que sorprendió hasta a sus hinchas

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una de las instituciones más prestigiosas del fútbol mundial puso a sonar a uno de los referentes de la Selección Colombia, Luis Díaz. El club inglés Liverpool FC incluyó al colombiano en su ranking oficial de los jugadores más importantes que han vestido la camiseta de los ‘Reds’ en toda la historia.

El conjunto de Anfield ubicó al extremo guajiro en el puesto 76 de su listado de los mejores futbolistas de todos los tiempos, un reconocimiento que cobra especial relevancia teniendo en cuenta la enorme historia del club, uno de los más laureados de Europa.

Díaz apareció en la clasificación tras un ciclo de tres años y medio en Inglaterra, entre 2022 y 2025, período en el que disputó 148 partidos, marcó 41 goles y conquistó cuatro títulos: dos Copas de la Liga, una Copa FA y la Premier League de la temporada 2024-25.

Desde Liverpool destacaron el impacto inmediato que tuvo el colombiano tras llegar procedente del FC Porto en enero de 2022. Su velocidad, desequilibrio y capacidad de sacrificio le permitieron ganarse rápidamente un lugar en el equipo dirigido entonces por Jürgen Klopp, siendo titular en las finales de la Copa de la Liga y la FA Cup de ese mismo año.

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Aunque una grave lesión lo mantuvo varios meses fuera de las canchas durante la campaña 2022-23, el colombiano logró recuperarse y volver a ser protagonista. En sus dos últimas temporadas acumuló más de un centenar de apariciones y fue pieza importante en la conquista de nuevos títulos.

Uno de los momentos más recordados de su etapa en Anfield fue el triplete que marcó frente al Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones durante noviembre de 2024, convirtiéndose en apenas el decimosexto jugador del Liverpool en lograr un hat-trick en competencias europeas.

También sobresalió en la campaña que terminó con el vigésimo campeonato de liga para los ‘Reds’, bajo la dirección técnica de Arne Slot. Allí alternó funciones por la banda izquierda y como delantero centro, aportando goles y asistencias para el título.

El reconocimiento llega en un momento especial para el futbolista colombiano, quien recientemente inició una nueva etapa en el Bayern Múnich y se prepara para afrontar el Mundial 2026 como una de las principales figuras de Colombia.

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Que una institución con más de 130 años de historia y decenas de figuras legendarias ubique a Luis Díaz entre sus mejores jugadores de todos los tiempos es una muestra del legado que construyó el colombiano en Anfield, justo cuando está por comenzar el desafío más importante de su carrera con la camiseta de Colombia: el Mundial de 2026.

Anuncio del Liverpool

Los más grandes del Liverpool - Nº 76: Luis Díaz

Años: 2022-2025

Apariciones: 148

Goles: 41

Trofeos: Copa de la Liga (2022, 2024), Copa FA (2022), Premier League (2024-25)

Luis Díaz causó un impacto deslumbrante tras su llegada al Liverpool y se marchó como campeón de la Premier League.

El delantero colombiano fue fichado en enero de 2022 procedente del FC Porto y aportó una nueva habilidad, velocidad explosiva y mucho trabajo duro a un intento de conseguir cuatro títulos esa temporada.

Se integró de inmediato al ataque de Jürgen Klopp y fue titular en las tres finales en las que los Reds ganaron la Copa de la Liga y la FA Cup, pero fueron derrotados en la final de la Liga de Campeones, además de terminar subcampeones de liga.

La racha de éxitos de Díaz en Anfield se vio interrumpida cuando perdió seis meses por una grave lesión durante la temporada 2022-23, pero se recuperó para jugar 101 partidos a lo largo de las dos temporadas siguientes.

‘Lucho’ marcó 13 goles en la temporada 2023-24, en la que el Liverpool conquistó otra Copa de la Liga. Díaz disputó todos los minutos de la final contra el Chelsea, en la que un equipo mermado por las bajas de los Reds se alzó con la victoria en la prórroga.

Elevó esa cifra a 17 durante la que resultaría ser su última temporada con el club, y además, una temporada en la que ganaron el campeonato.

Díaz anotó dos goles en la victoria por 3-0 a principios de temporada en Old Trafford, mientras el nuevo entrenador, Arne Slot, se disponía a guiar a su equipo hacia el vigésimo título de los Reds, con el número 7 siendo utilizado tanto en la banda izquierda como de delantero centro según fuera necesario.

También se convirtió en el decimosexto jugador en marcar un hat-trick para el Liverpool en competición europea, con un triplete en Anfield contra el Bayer Leverkusen en noviembre de 2024.

La temporada terminó con la medalla de campeón de la Premier League colgada al cuello de Díaz, una justa recompensa por sus 36 apariciones y 18 contribuciones de gol en el triunfo, antes de que se marchara ese verano para unirse al Bayern de Múnich.

“Tres años y medio que atesoraré para siempre”, dijo. “Llegué con todos los sueños del mundo y me voy orgulloso de todo lo que logramos juntos”.