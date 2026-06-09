“La Selección Colombia me respira en la nuca”, jugador del Junior llamó la atención de la ‘Tricolor’ después de salir campeón

Jermein Peña no solo terminó celebrando un nuevo título con Junior de Barranquilla, también aprovechó el momento para dejar un mensaje bastante claro sobre sus aspiraciones con la Selección Colombia. El defensor ‘tiburón’, una de las piezas importantes del equipo barranquillero en la final de la Liga BetPlay, habló después de la consagración y reconoció que siente que está cerca de una posible oportunidad con la ‘Tricolor’.

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Lo que faltaba. En medio de la alegría por levantar otra estrella con Junior, Peña no se conformó con hablar únicamente del título. El central dejó ver que su rendimiento, su carácter en finales y su presente competitivo son argumentos con los que espera seguir metiéndose en el radar del cuerpo técnico de la Selección Colombia.

“Las finales se juegan con carácter y responsabilidad, por eso es que me encanta jugarlas... Siento que la Selección Colombia ya me respira en la nuca”, dijo Jermein Peña en declaraciones recogidas por Caracol Deportes, luego de salir campeón con Junior.

Jermein Peña quiere meterse en la conversación de Selección

La frase no pasó desapercibida porque llega en un momento clave para el defensor. Peña acaba de ser campeón con Junior, un equipo que volvió a demostrar oficio en una final exigente ante Atlético Nacional. Aunque el cuadro barranquillero perdió 1-0 en la vuelta, el 3-0 conseguido en la ida le permitió quedarse con el título por un global de 3-1.

En este tipo de escenarios es donde los jugadores suelen ganar visibilidad. Las finales no solo entregan títulos, también sirven como vitrina para futbolistas que quieren dar un salto en consideración, especialmente cuando se habla de la Selección Colombia, donde la competencia por un puesto en defensa central es bastante fuerte.

Peña parece entenderlo perfectamente. Por eso, cuando habla de carácter y responsabilidad, no lo hace como una frase de cajón, sino como una forma de explicar por qué se siente cómodo en partidos calientes. En finales, los defensores no tienen demasiado margen para equivocarse: una mala salida, una desconcentración o una marca perdida pueden cambiar una serie completa.

Junior volvió a ganar y Peña suma argumentos

Junior llegó a esta final con la obligación de ratificar su condición de equipo ganador. El conjunto barranquillero venía de ser campeón del Finalización 2025, cuando derrotó a Deportes Tolima con un contundente 4-0 global y consiguió su estrella número 11.

Ahora, con una nueva consagración, varios de sus jugadores vuelven a quedar en el centro del análisis, y Jermein Peña es uno de ellos. El defensor samario, nacido en 1999, ha construido su carrera entre Unión Magdalena y Junior, y en los últimos años se ha ido consolidando como un central fuerte, competitivo y con presencia en partidos importantes.

Contra todo pronóstico, su nombre empieza a tomar más fuerza en un panorama donde la Selección Colombia necesita tener alternativas confiables, no solo para el presente, sino también para lo que viene después del Mundial. Si bien una convocatoria no depende únicamente de una final, sí es cierto que este tipo de actuaciones y declaraciones ayudan a poner el foco sobre jugadores que están atravesando buenos momentos.

La Selección Colombia, una puerta difícil pero no imposible

Preocupante para cualquier defensor colombiano que sueñe con la Selección es que el camino no está nada fácil. La ‘Tricolor’ tiene nombres con recorrido internacional, experiencia en eliminatorias, Copa América y procesos largos bajo las órdenes de Néstor Lorenzo. Por eso, meterse en una convocatoria requiere regularidad, nivel alto y una capacidad clara para responder bajo presión.

Ahí es donde Peña intenta mostrar credenciales. Su mensaje no suena solamente a deseo, sino a una especie de aviso: está compitiendo, está ganando finales y siente que su momento puede llegar.

Eso sí, por ahora no hay una convocatoria confirmada ni un llamado oficial. La frase de Peña debe entenderse como una declaración de ambición deportiva, no como una noticia de Selección. El central sabe que para llegar a ese nivel necesita sostener su rendimiento con Junior, competir bien en torneos internacionales y mantenerse como uno de los defensores más destacados del fútbol colombiano.

En medio de todo, su declaración dejó una conclusión simple: Jermein Peña quiere que lo miren. Y después de salir campeón con Junior, decidió decirlo sin rodeos. Para él, la Selección Colombia ya no parece una ilusión lejana, sino una puerta que empieza a sentir cada vez más cerca.