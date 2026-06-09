La Policía capturó a la persona que lanzó la piedra a la cabina de Win e hirió a Juan José Peláez

La Policía capturó a la persona que lazó la piedra a la cabina de Win e hirió a Juan José Peláez

En plena transmisión de la final del FPC la cabina de Win Sports fue atacada por parte de un hincha de Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. La transmisión en vivo se vio interrumpida por un momento y ‘El profe’ Juan José Peláez tuvo que ser retirado y atendido por la Cruz Roja a causa de una corte que sufrió con el vidrió que salió disparado.

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Al respecto, desde Atlético Nacional informaron que “la Policía tiene bajo captura a la persona que quebró de un puño el vidrio de la cabina 19 en donde se encontraba transmitiendo el equipo periodístico de Win Sports”.

De igual forma, aseguraron que “el capturado ya a disposición de la policía, va a ser judicializado por: daño en bien ajeno y lesiones personales. El ex DT y periodista de Win Juan José Peláez, que resultó afectado levemente el en hecho, fue atendido por la cruz roja”.

Win Sports rechazó el ataque a Juan José Peláez

A través de su cuenta de X, Win Sports rechazó el ataque y se pronunció sobre lo ocurrido en el Atanasio Girardot: “Desde Win Sports rechazamos de manera categórica los hechos de violencia ocurridos en el estadio Atanasio Girardot durante la final entre Atlético Nacional y Junior, donde nuestra cabina de transmisión fue objeto de un ataque que puso en riesgo la integridad de nuestro equipo periodístico y dejó herido a nuestro comentarista Juan José Peláez”.

Adicionalmente, desde Win reafirmaron el compromiso para hacer del fútbol en Colombia un escenario de paz: “Hacemos un llamado a todos los hinchas, clubes, autoridades y actores del fútbol colombiano para que trabajemos juntos en la construcción de escenarios seguros, respetuosos y libres de violencia. La pasión por los colores y el amor por un equipo jamás pueden convertirse en una justificación para poner en peligro la vida o la integridad de los demás”.