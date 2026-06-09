José Manuel Restrepo se robó miradas en la final Nacional vs Junior: lo recibieron al grito de “vice”

La final del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla no solo dejó celebrando al pueblo ‘tiburón’, también terminó metiendo la política en plena tribuna del Atanasio Girardot. Y es que en medio del ambiente caliente propio de una final, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, dio de qué hablar por su presencia en el estadio de Medellín.

En un video conocido por PUBLIMETRO Colombia, se observa a Restrepo en uno de los sectores del Atanasio Girardot, mientras varias personas a su alrededor lo reciben con gritos de “vice, vice, vice”, en un momento que rápidamente generó conversación por el cruce entre fútbol, campaña política y ambiente de estadio.

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Restrepo, exministro de Hacienda y fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, ha tomado mayor protagonismo en la recta final de la campaña presidencial, especialmente en medio de la segunda vuelta que se disputará entre De la Espriella e Iván Cepeda el próximo domingo 21 de junio, de acuerdo con el calendario electoral reportado con base en la Registraduría.

La política también se asomó en el Atanasio

Aunque el eje de la noche estaba en la cancha, la aparición de Restrepo no pasó desapercibida. La escena, más allá de la camiseta que cada quien tuviera puesta, mostró cómo la campaña presidencial también se está moviendo en espacios masivos, donde el fútbol funciona como esa gran plaza pública en la que todo se comenta, todo se grita y todo puede terminar convertido en tema de conversación.

Lo llamativo del momento fue precisamente el recibimiento con el grito de “vice”, una arenga que conectó de inmediato con su papel como fórmula de De la Espriella. Eso sí, hasta el momento no se conoce un pronunciamiento público de Restrepo sobre lo ocurrido en el estadio.

Junior celebró pese a perder en Medellín

En lo deportivo, la noche terminó siendo completamente barranquillera. Junior cayó 1-0 ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, pero el 3-0 conseguido en la ida le alcanzó para quedarse con el título gracias a un marcador global de 3-1. De acuerdo con el reporte del partido, el único gol del compromiso de vuelta fue de Edwin Cardona, mientras que Alfredo Morelos falló un penal que pudo haberle puesto más picante a la remontada verdolaga.

El equipo dirigido por Alfredo Arias terminó levantando el título en una serie que había empezado muy favorable para los barranquilleros, luego de la goleada en el partido de ida. Nacional, empujado por su gente en Medellín, alcanzó a ilusionarse con el gol de Cardona y con la posibilidad de descontar desde el punto penal, pero el error de Morelos terminó siendo uno de esos momentos que pesan en una final.

Junior llegó a esta definición con la ventaja amplia conseguida en Barranquilla y buscaba repetir la alegría de diciembre anterior, cuando también se había coronado campeón del fútbol colombiano. Nacional, por su parte, intentaba alcanzar una nueva estrella ante más de 40.000 aficionados que se esperaban en el Atanasio para la final.

Al final, entre la celebración rojiblanca, el golpe deportivo para Nacional y los gritos de “vice” para José Manuel Restrepo, la final dejó de todo un poquito: fútbol, política, redes y esa mezcla muy colombiana en la que una noche de estadio puede terminar dando para más de una conversación.

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