Golpe al rating: Colombia vs Jordania ni siquiera ocupó el primer lugar del ranking el domingo

La Selección Colombia volvió a la acción este domingo 7 de junio en su último amistoso antes del Mundial 2026, pero esta vez el interés de los televidentes estuvo muy lejos de los niveles registrados apenas unos días atrás frente a Costa Rica.

De acuerdo con las cifras de rating de IBOPE Colombia, la transmisión de Gol Caracol del amistoso contra Jordania alcanzó 10,99 puntos, mientras que la emisión del mismo partido por RCN marcó 3,97 puntos.

Aunque Caracol volvió a imponerse con claridad en la disputa por la audiencia, el dato más llamativo es la caída general del interés alrededor de la Selección.

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Selección Colombia perdió más de 3 puntos en Caracol

El pasado encuentro contra Costa Rica había alcanzado 14,18 puntos en Gol Caracol, mientras que ahora frente a Jordania el registro cayó hasta 10,99, una disminución de más de tres puntos de rating.

La reducción también se refleja en el acumulado de ambas transmisiones. Contra Costa Rica, la suma de Caracol y RCN había llegado a 18,08 puntos (14,18 + 3,90). En esta oportunidad, entre ambos canales apenas alcanzaron 14,96 puntos (10,99 + 3,97).

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Es decir, el amistoso ante Jordania perdió más de tres puntos de audiencia total frente al compromiso anterior.

Ni siquiera fue el programa más visto del día en Caracol

Otro detalle que llama la atención es que el partido no ocupó el primer lugar del ranking nacional.

La cima fue para Noticias Caracol de las 7:00 p.m., que registró 11,41 puntos, superando incluso a la transmisión de la Selección.

El Top 10 también mostró un fuerte dominio de la programación habitual del canal caracol, con Los Informantes (7,86) y Séptimo Día (7,56) ocupando los siguientes lugares.

Mientras tanto, en RCN el amistoso sí fue el espacio más visto de la jornada para la cadena, aunque quedó lejos de competir por los primeros puestos del ranking general.

¿Le pasó factura la polémica con Petro y Antonella?

Las cifras aparecen apenas días después de la controversia generada durante el acto de entrega del pabellón nacional a la Selección Colombia, cuando varios videos se viralizaron en redes sociales mostrando momentos incómodos entre algunos integrantes del equipo, el presidente Gustavo Petro y el desplante a su hija, Antonella Petro.

Por ahora no existe ninguna medición que permita afirmar que la caída del rating esté directamente relacionada con esa situación. Sin embargo, la coincidencia temporal abre las dudas.

Lo cierto es que los números muestran un hecho concreto: la Selección Colombia siguió liderando la televisión nacional, pero ya no con la fuerza arrolladora que exhibió días atrás. Incluso, por primera vez en esta serie de amistosos, el equipo nacional quedó por detrás del noticiero estelar de Caracol en la tabla de los programas más vistos del país.