‘Duérmete niño’: a Trump le pudo el sueño en plena final de la NBA entre Knicks y Spurs

El tercer partido de las Finales de la NBA no solo dejó emociones por la victoria de los San Antonio Spurs sobre los New York Knicks, la primera en la serie. Además, el gran protagonista de la noche terminó siendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fue abucheado por parte del público y posteriormente fue captado aparentemente dormido en uno de los palcos del Madison Square Garden.

La presencia del mandatario marcó un hecho histórico, pues se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en asistir a un partido de las Finales de la NBA. Sin embargo, su visita estuvo lejos de pasar desapercibida.

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Desde antes del inicio del compromiso, la llegada de Trump generó controversia. Los estrictos protocolos de seguridad implementados dentro y fuera del Madison Square Garden provocaron molestias entre algunos asistentes debido a las restricciones de movilidad y los tiempos de espera para ingresar al recinto.

Los silbidos también se hicieron sentir durante la ceremonia previa al encuentro. Cuando la imagen del presidente apareció en las pantallas gigantes mientras sonaba el himno nacional de Estados Unidos, una parte importante de los aficionados respondió con abucheos, situación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Pero el momento que más comentarios generó llegó durante el desarrollo del partido. Varias cámaras enfocaron al mandatario en uno de los palcos protegidos por un cristal de seguridad y las imágenes parecieron mostrarlo entre dormido mientras se disputaban minutos importantes del encuentro.

Los videos se difundieron rápidamente en internet y provocaron una avalancha de reacciones, entre críticas, burlas y comentarios de aficionados que cuestionaron que el presidente pareciera perderse parte de uno de los eventos deportivos más importantes del año en Estados Unidos.

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Spurs dañaron la fiesta en Nueva York

En el plano deportivo, los Spurs lograron un triunfo clave por 115-111 en territorio neoyorquino para mantenerse con vida en la serie.

La gran figura fue Victor Wembanyama, quien lideró a San Antonio con 32 puntos y encabezó una actuación colectiva que silenció al Madison Square Garden, escenario que recibía un partido de Finales de la NBA por primera vez desde 1999.

Por los Knicks, Jalen Brunson también firmó 32 puntos, aunque no fueron suficientes para evitar la derrota de los locales.

Con este resultado, la serie quedó 2-1 a favor de Nueva York:

Juego 1: Knicks 105-95 Spurs.

Juego 2: Knicks 105-104 Spurs.

Juego 3: Spurs 115-111 Knicks.

Así, mientras San Antonio recortó distancias y evitó una posible barrida, buena parte de la conversación posterior al encuentro terminó girando alrededor de Trump, cuya visita al Madison Square Garden dejó imágenes tan virales como el propio partido, mientras se echaba un sueñito en pleno partido.