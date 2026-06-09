Calendario del Mundial 2026: estos son los horarios en Colombia de los 72 partidos de fase de grupos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene definido el camino de su primera ronda y, para los hinchas en Colombia, hay un dato clave: la fase de grupos tendrá 72 partidos entre el 11 y el 27 de junio, con horarios que irán desde la mañana hasta la noche, dependiendo de la sede en Estados Unidos, México o Canadá.
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En esta edición, el torneo tendrá 48 selecciones, repartidas en 12 grupos de cuatro equipos, y un total de 104 partidos, en el nuevo formato que entregará cupos a los dos primeros de cada grupo y a los ocho mejores terceros para la ronda de 32. De acuerdo con FourFourTwo, el Mundial comenzará el jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.
Para Colombia, la atención estará puesta en el Grupo K, donde la Selección enfrentará a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. La Tricolor debutará el miércoles 17 de junio a las 9:00 p. m., luego jugará el martes 23 de junio a las 9:00 p. m. y cerrará contra Portugal el sábado 27 de junio a las 6:30 p. m., todos en hora colombiana.
¿Cuándo juega Colombia en el Mundial 2026?
Estos son los tres partidos confirmados para la Selección Colombia en la fase de grupos:
|Fecha
|Partido
|Sede
|Hora Colombia
|Miércoles 17 de junio
|Uzbekistán vs. Colombia
|Estadio Azteca, Ciudad de México
|9:00 p. m.
|Martes 23 de junio
|Colombia vs. República Democrática del Congo
|Estadio Akron, Guadalajara
|9:00 p. m.
|Sábado 27 de junio
|Colombia vs. Portugal
|Hard Rock Stadium, Miami
|6:30 p. m.
El partido contra Portugal aparece, en el papel, como el duelo más fuerte del grupo, no solo por la historia reciente del equipo europeo, sino porque puede terminar siendo decisivo para definir posiciones de clasificación. Aun así, el calendario obliga a Colombia a mirar primero a Uzbekistán y RD Congo, dos selecciones que llegan con menos ruido mediático, pero que pueden marcar el camino del grupo desde las primeras fechas.
Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026 en hora colombiana
Grupo A
|Fecha
|Partido
|Hora Colombia
|11 de junio
|México vs. Sudáfrica
|2:00 p. m.
|11 de junio
|Corea del Sur vs. República Checa
|9:00 p. m.
|18 de junio
|República Checa vs. Sudáfrica
|11:00 a. m.
|18 de junio
|México vs. Corea del Sur
|8:00 p. m.
|24 de junio
|República Checa vs. México
|8:00 p. m.
|24 de junio
|Sudáfrica vs. Corea del Sur
|8:00 p. m.
Grupo B
|Fecha
|Partido
|Hora Colombia
|12 de junio
|Canadá vs. Bosnia y Herzegovina
|2:00 p. m.
|13 de junio
|Catar vs. Suiza
|2:00 p. m.
|18 de junio
|Suiza vs. Bosnia y Herzegovina
|2:00 p. m.
|18 de junio
|Canadá vs. Catar
|5:00 p. m.
|24 de junio
|Suiza vs. Canadá
|2:00 p. m.
|24 de junio
|Bosnia y Herzegovina vs. Catar
|2:00 p. m.
Grupo C
|Fecha
|Partido
|Hora Colombia
|13 de junio
|Brasil vs. Marruecos
|5:00 p. m.
|13 de junio
|Haití vs. Escocia
|8:00 p. m.
|19 de junio
|Escocia vs. Marruecos
|5:00 p. m.
|19 de junio
|Brasil vs. Haití
|8:00 p. m.
|24 de junio
|Escocia vs. Brasil
|5:00 p. m.
|24 de junio
|Marruecos vs. Haití
|5:00 p. m.
Grupo D
|Fecha
|Partido
|Hora Colombia
|12 de junio
|Estados Unidos vs. Paraguay
|8:00 p. m.
|13 de junio
|Australia vs. Turquía
|11:00 p. m.
|19 de junio
|Turquía vs. Paraguay
|11:00 p. m.
|19 de junio
|Estados Unidos vs. Australia
|2:00 p. m.
|25 de junio
|Turquía vs. Estados Unidos
|9:00 p. m.
|25 de junio
|Paraguay vs. Australia
|9:00 p. m.
Grupo E
|Fecha
|Partido
|Hora Colombia
|14 de junio
|Costa de Marfil vs. Ecuador
|6:00 p. m.
|14 de junio
|Alemania vs. Curazao
|12:00 p. m.
|20 de junio
|Alemania vs. Costa de Marfil
|3:00 p. m.
|20 de junio
|Ecuador vs. Curazao
|7:00 p. m.
|25 de junio
|Curazao vs. Costa de Marfil
|3:00 p. m.
|25 de junio
|Ecuador vs. Alemania
|3:00 p. m.
Grupo F
|Fecha
|Partido
|Hora Colombia
|14 de junio
|Países Bajos vs. Japón
|3:00 p. m.
|14 de junio
|Suecia vs. Túnez
|9:00 p. m.
|20 de junio
|Países Bajos vs. Suecia
|12:00 p. m.
|20 de junio
|Túnez vs. Japón
|11:00 p. m.
|25 de junio
|Japón vs. Suecia
|6:00 p. m.
|25 de junio
|Túnez vs. Países Bajos
|6:00 p. m.
Grupo G
|Fecha
|Partido
|Hora Colombia
|15 de junio
|Irán vs. Nueva Zelanda
|8:00 p. m.
|15 de junio
|Bélgica vs. Egipto
|2:00 p. m.
|21 de junio
|Bélgica vs. Irán
|2:00 p. m.
|21 de junio
|Nueva Zelanda vs. Egipto
|8:00 p. m.
|26 de junio
|Egipto vs. Irán
|10:00 p. m.
|26 de junio
|Nueva Zelanda vs. Bélgica
|10:00 p. m.
Grupo H
|Fecha
|Partido
|Hora Colombia
|15 de junio
|Arabia Saudita vs. Uruguay
|5:00 p. m.
|15 de junio
|España vs. Cabo Verde
|11:00 a. m.
|21 de junio
|Uruguay vs. Cabo Verde
|5:00 p. m.
|21 de junio
|España vs. Arabia Saudita
|11:00 a. m.
|26 de junio
|Cabo Verde vs. Arabia Saudita
|7:00 p. m.
|26 de junio
|Uruguay vs. España
|7:00 p. m.
Grupo I
|Fecha
|Partido
|Hora Colombia
|16 de junio
|Francia vs. Senegal
|2:00 p. m.
|16 de junio
|Irak vs. Noruega
|5:00 p. m.
|22 de junio
|Noruega vs. Senegal
|7:00 p. m.
|22 de junio
|Francia vs. Irak
|4:00 p. m.
|26 de junio
|Noruega vs. Francia
|2:00 p. m.
|26 de junio
|Senegal vs. Irak
|2:00 p. m.
Grupo J
|Fecha
|Partido
|Hora Colombia
|16 de junio
|Argentina vs. Argelia
|8:00 p. m.
|16 de junio
|Austria vs. Jordania
|11:00 p. m.
|22 de junio
|Argentina vs. Austria
|12:00 p. m.
|22 de junio
|Jordania vs. Argelia
|10:00 p. m.
|27 de junio
|Argelia vs. Austria
|9:00 p. m.
|27 de junio
|Jordania vs. Argentina
|9:00 p. m.
Grupo K
|Fecha
|Partido
|Hora Colombia
|17 de junio
|Portugal vs. RD Congo
|12:00 p. m.
|17 de junio
|Uzbekistán vs. Colombia
|9:00 p. m.
|23 de junio
|Portugal vs. Uzbekistán
|12:00 p. m.
|23 de junio
|Colombia vs. RD Congo
|9:00 p. m.
|27 de junio
|Colombia vs. Portugal
|6:30 p. m.
|27 de junio
|RD Congo vs. Uzbekistán
|6:30 p. m.
Grupo L
|Fecha
|Partido
|Hora Colombia
|17 de junio
|Inglaterra vs. Croacia
|3:00 p. m.
|17 de junio
|Ghana vs. Panamá
|6:00 p. m.
|23 de junio
|Inglaterra vs. Ghana
|3:00 p. m.
|23 de junio
|Panamá vs. Croacia
|6:00 p. m.
|27 de junio
|Panamá vs. Inglaterra
|4:00 p. m.
|27 de junio
|Croacia vs. Ghana
|4:00 p. m.
¿Por qué son 72 partidos en fase de grupos?
La explicación es sencilla: el Mundial 2026 tendrá 12 grupos, cada uno con cuatro selecciones. En cada grupo se juegan seis partidos, porque todos se enfrentan contra todos una vez. Al multiplicar esos seis juegos por los 12 grupos, el resultado es el calendario completo de 72 partidos antes de pasar a la ronda de eliminación directa.
Según el formato del torneo, después de esta fase avanzarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, para completar la ronda de 32 selecciones. Con esto, el Mundial tendrá más partidos que en ediciones anteriores y también más jornadas cargadas para los aficionados que quieran seguir varios juegos al día.
Para el público colombiano, el calendario tiene una ventaja clara: los tres partidos de la Selección quedaron en horarios de alta audiencia. Dos serán a las 9:00 p. m. y el cierre contra Portugal será a las 6:30 p. m., una franja cómoda para quienes estarán pendientes de lo que pueda hacer el equipo de Néstor Lorenzo en su regreso a una Copa del Mundo.