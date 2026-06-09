Calendario del Mundial 2026: estos son los horarios en Colombia de los 72 partidos de fase de grupos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene definido el camino de su primera ronda y, para los hinchas en Colombia, hay un dato clave: la fase de grupos tendrá 72 partidos entre el 11 y el 27 de junio, con horarios que irán desde la mañana hasta la noche, dependiendo de la sede en Estados Unidos, México o Canadá.

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En esta edición, el torneo tendrá 48 selecciones, repartidas en 12 grupos de cuatro equipos, y un total de 104 partidos, en el nuevo formato que entregará cupos a los dos primeros de cada grupo y a los ocho mejores terceros para la ronda de 32. De acuerdo con FourFourTwo, el Mundial comenzará el jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

Para Colombia, la atención estará puesta en el Grupo K, donde la Selección enfrentará a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. La Tricolor debutará el miércoles 17 de junio a las 9:00 p. m., luego jugará el martes 23 de junio a las 9:00 p. m. y cerrará contra Portugal el sábado 27 de junio a las 6:30 p. m., todos en hora colombiana.

¿Cuándo juega Colombia en el Mundial 2026?

Estos son los tres partidos confirmados para la Selección Colombia en la fase de grupos:

Fecha Partido Sede Hora Colombia Miércoles 17 de junio Uzbekistán vs. Colombia Estadio Azteca, Ciudad de México 9:00 p. m. Martes 23 de junio Colombia vs. República Democrática del Congo Estadio Akron, Guadalajara 9:00 p. m. Sábado 27 de junio Colombia vs. Portugal Hard Rock Stadium, Miami 6:30 p. m.

El partido contra Portugal aparece, en el papel, como el duelo más fuerte del grupo, no solo por la historia reciente del equipo europeo, sino porque puede terminar siendo decisivo para definir posiciones de clasificación. Aun así, el calendario obliga a Colombia a mirar primero a Uzbekistán y RD Congo, dos selecciones que llegan con menos ruido mediático, pero que pueden marcar el camino del grupo desde las primeras fechas.

Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026 en hora colombiana

Grupo A

Fecha Partido Hora Colombia 11 de junio México vs. Sudáfrica 2:00 p. m. 11 de junio Corea del Sur vs. República Checa 9:00 p. m. 18 de junio República Checa vs. Sudáfrica 11:00 a. m. 18 de junio México vs. Corea del Sur 8:00 p. m. 24 de junio República Checa vs. México 8:00 p. m. 24 de junio Sudáfrica vs. Corea del Sur 8:00 p. m.

Grupo B

Fecha Partido Hora Colombia 12 de junio Canadá vs. Bosnia y Herzegovina 2:00 p. m. 13 de junio Catar vs. Suiza 2:00 p. m. 18 de junio Suiza vs. Bosnia y Herzegovina 2:00 p. m. 18 de junio Canadá vs. Catar 5:00 p. m. 24 de junio Suiza vs. Canadá 2:00 p. m. 24 de junio Bosnia y Herzegovina vs. Catar 2:00 p. m.

Grupo C

Fecha Partido Hora Colombia 13 de junio Brasil vs. Marruecos 5:00 p. m. 13 de junio Haití vs. Escocia 8:00 p. m. 19 de junio Escocia vs. Marruecos 5:00 p. m. 19 de junio Brasil vs. Haití 8:00 p. m. 24 de junio Escocia vs. Brasil 5:00 p. m. 24 de junio Marruecos vs. Haití 5:00 p. m.

Grupo D

Fecha Partido Hora Colombia 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay 8:00 p. m. 13 de junio Australia vs. Turquía 11:00 p. m. 19 de junio Turquía vs. Paraguay 11:00 p. m. 19 de junio Estados Unidos vs. Australia 2:00 p. m. 25 de junio Turquía vs. Estados Unidos 9:00 p. m. 25 de junio Paraguay vs. Australia 9:00 p. m.

Grupo E

Fecha Partido Hora Colombia 14 de junio Costa de Marfil vs. Ecuador 6:00 p. m. 14 de junio Alemania vs. Curazao 12:00 p. m. 20 de junio Alemania vs. Costa de Marfil 3:00 p. m. 20 de junio Ecuador vs. Curazao 7:00 p. m. 25 de junio Curazao vs. Costa de Marfil 3:00 p. m. 25 de junio Ecuador vs. Alemania 3:00 p. m.

Grupo F

Fecha Partido Hora Colombia 14 de junio Países Bajos vs. Japón 3:00 p. m. 14 de junio Suecia vs. Túnez 9:00 p. m. 20 de junio Países Bajos vs. Suecia 12:00 p. m. 20 de junio Túnez vs. Japón 11:00 p. m. 25 de junio Japón vs. Suecia 6:00 p. m. 25 de junio Túnez vs. Países Bajos 6:00 p. m.

Grupo G

Fecha Partido Hora Colombia 15 de junio Irán vs. Nueva Zelanda 8:00 p. m. 15 de junio Bélgica vs. Egipto 2:00 p. m. 21 de junio Bélgica vs. Irán 2:00 p. m. 21 de junio Nueva Zelanda vs. Egipto 8:00 p. m. 26 de junio Egipto vs. Irán 10:00 p. m. 26 de junio Nueva Zelanda vs. Bélgica 10:00 p. m.

Grupo H

Fecha Partido Hora Colombia 15 de junio Arabia Saudita vs. Uruguay 5:00 p. m. 15 de junio España vs. Cabo Verde 11:00 a. m. 21 de junio Uruguay vs. Cabo Verde 5:00 p. m. 21 de junio España vs. Arabia Saudita 11:00 a. m. 26 de junio Cabo Verde vs. Arabia Saudita 7:00 p. m. 26 de junio Uruguay vs. España 7:00 p. m.

Grupo I

Fecha Partido Hora Colombia 16 de junio Francia vs. Senegal 2:00 p. m. 16 de junio Irak vs. Noruega 5:00 p. m. 22 de junio Noruega vs. Senegal 7:00 p. m. 22 de junio Francia vs. Irak 4:00 p. m. 26 de junio Noruega vs. Francia 2:00 p. m. 26 de junio Senegal vs. Irak 2:00 p. m.

Grupo J

Fecha Partido Hora Colombia 16 de junio Argentina vs. Argelia 8:00 p. m. 16 de junio Austria vs. Jordania 11:00 p. m. 22 de junio Argentina vs. Austria 12:00 p. m. 22 de junio Jordania vs. Argelia 10:00 p. m. 27 de junio Argelia vs. Austria 9:00 p. m. 27 de junio Jordania vs. Argentina 9:00 p. m.

Grupo K

Fecha Partido Hora Colombia 17 de junio Portugal vs. RD Congo 12:00 p. m. 17 de junio Uzbekistán vs. Colombia 9:00 p. m. 23 de junio Portugal vs. Uzbekistán 12:00 p. m. 23 de junio Colombia vs. RD Congo 9:00 p. m. 27 de junio Colombia vs. Portugal 6:30 p. m. 27 de junio RD Congo vs. Uzbekistán 6:30 p. m.

Grupo L

Fecha Partido Hora Colombia 17 de junio Inglaterra vs. Croacia 3:00 p. m. 17 de junio Ghana vs. Panamá 6:00 p. m. 23 de junio Inglaterra vs. Ghana 3:00 p. m. 23 de junio Panamá vs. Croacia 6:00 p. m. 27 de junio Panamá vs. Inglaterra 4:00 p. m. 27 de junio Croacia vs. Ghana 4:00 p. m.

¿Por qué son 72 partidos en fase de grupos?

La explicación es sencilla: el Mundial 2026 tendrá 12 grupos, cada uno con cuatro selecciones. En cada grupo se juegan seis partidos, porque todos se enfrentan contra todos una vez. Al multiplicar esos seis juegos por los 12 grupos, el resultado es el calendario completo de 72 partidos antes de pasar a la ronda de eliminación directa.

Según el formato del torneo, después de esta fase avanzarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, para completar la ronda de 32 selecciones. Con esto, el Mundial tendrá más partidos que en ediciones anteriores y también más jornadas cargadas para los aficionados que quieran seguir varios juegos al día.

Para el público colombiano, el calendario tiene una ventaja clara: los tres partidos de la Selección quedaron en horarios de alta audiencia. Dos serán a las 9:00 p. m. y el cierre contra Portugal será a las 6:30 p. m., una franja cómoda para quienes estarán pendientes de lo que pueda hacer el equipo de Néstor Lorenzo en su regreso a una Copa del Mundo.