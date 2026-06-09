A Alfredo Arias no le gustó que criticaran el juego de Junior en la final: “Si Colombia gana el Mundial así ¿No lo celebrarían?“

Tras coronarse bicampeón del Fútbol Profesional Colombiano con el Junior de Barranquilla, Alfredo Arias defendió como logró obtener el título, sobre todo teniendo en cuenta que tenía que defender un resultado a favor en el Atanasio Girardot contra Atlético Nacional.

Le puede interesar: Locura total en Barranquilla en la celebración de Junior por la estrella 12 de la Liga Colombiana

En la rueda de presan después del partido de vuelta, el director técnico del equipo ‘Tiburón’ defendió las formas con las que ganaron el bicampeonato luego de una picante pregunta de un periodista. A Arias le preguntaron si el plan del equipo era replegarse y aguantar lo máximo posible el resultado obtenido en la ida, pero la respuesta del técnico dejó en silencio a toda la sala de prensa.

“Critican nuestra manera de jugar, pero les pregunto: Si la Selección Colombia gana la copa del mundo jugando así ¿Lo celebrarían?“, afirmó Alfredo Arias.

Ningún periodista se atrevió a responder la pregunta, pero la respuesta se murmuró como obvia por parte de los asistentes e inclusive desde el otro lado de la pantalla.

Las autoridades ya capturaron al agresor de Juan José Peláez

En plena transmisión de la final del FPC la cabina de Win Sports fue atacada por parte de un hincha de Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. La transmisión en vivo se vio interrumpida por un momento y ‘El profe’ Juan José Peláez tuvo que ser retirado y atendido por la Cruz Roja a causa de una corte que sufrió con el vidrió que salió disparado.

Al respecto, desde Atlético Nacional informaron que “la Policía tiene bajo captura a la persona que quebró de un puño el vidrio de la cabina 19 en donde se encontraba transmitiendo el equipo periodístico de Win Sports”.

De igual forma, aseguraron que “el capturado ya a disposición de la policía, va a ser judicializado por: daño en bien ajeno y lesiones personales. El ex DT y periodista de Win Juan José Peláez, que resultó afectado levemente el en hecho, fue atendido por la cruz roja”.