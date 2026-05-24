“Sería el último partido en Bogotá”, Falcao dejó abierta la puerta a su despedida de Millonarios

La noche en El Campín dejó un sabor amargo para Radamel Falcao García y para Millonarios. El delantero volvió a las canchas después de más de un mes de ausencia por lesión, tuvo varias opciones claras de gol, pero no logró concretar y terminó viendo cómo Boyacá Chicó le empató 2-2 al Embajador en la última jugada del compromiso.

Sin embargo, más allá del resultado, las declaraciones del ‘Tigre’ tras el partido dejaron una sensación de despedida entre la hinchada azul, especialmente por lo que podría representar el duelo del próximo martes frente a O’Higgins FC en Copa Sudamericana.

“Cuando tome alguna decisión en mi carrera lo conocerán de mi parte, pero nada, por el momento estoy pensando en esto que estamos jugando”, aseguró el atacante samario, evitando confirmar si continuará o no en el segundo semestre.

Vea también: “Me gusta mucho”, James Rodríguez reconoció ser hincha de equipo del FPC que no es el Tolima

Falcao reconoció que físicamente se sintió bien en su regreso, aunque lamentó las oportunidades desperdiciadas frente al arco rival.

“Lastimosamente. Yo tuve ahí varias opciones, creo que si hubiera estado más fino el resultado hubiera sido más holgado y hubiéramos estado más tranquilos”, comentó el goleador histórico de la Selección Colombia.

El atacante también dejó entrever que su continuidad no depende únicamente de él ni del club. Según explicó, existen dificultades externas que complican su permanencia en el país.

“Hay un impedimento muy grande acá en Colombia y es muy difícil para los deportistas que puedan venir. Yo creo que no depende tanto de Millonarios, sino que son cosas ya extrafutbolísticas que se nos van de las manos”, afirmó.

Aun así, el delantero dejó claro que su experiencia en Colombia ha sido especial tanto para él como para su familia.

“Yo estoy cumpliendo un sueño. Mi esposa y mis hijos están felices acá en Colombia y creo que es algo muy lindo que hemos hecho como familia”, expresó.

¿Su último partido en Bogotá?

La frase que más inquietó a los aficionados llegó cuando fue consultado sobre la posibilidad de que el duelo ante O’Higgins sea su despedida en El Campín.

“Bueno, no sé, hasta el momento podría ser en Bogotá, sí. Ojalá se puedan resolver algunas cosas, pero ya te digo, no depende de mí, es muy complejo. Por el momento ese sería el último partido en Bogotá, sí”, señaló Falcao.

El compromiso del martes será definitivo para las aspiraciones internacionales del cuadro capitalino. Millonarios es segundo de su grupo en la Copa Sudamericana con 8 puntos, mientras que O’Higgins lo sigue con 7 unidades, por lo que ambos se jugarán la clasificación en Bogotá.

Vea también: Un desconsolado David Ospina se despidió de Atlético Nacional ¿Llegó su retiro?

Un regreso con emociones encontradas

El retorno de Falcao había despertado gran expectativa en la afición embajadora. El delantero no jugaba desde el pasado 19 de abril, cuando sufrió molestias físicas en el encuentro ante América de Cali.

Aunque mostró movilidad y generó peligro constante, el samario estuvo negado de cara al gol. Millonarios parecía tener controlado el encuentro incluso jugando ante un Boyacá Chicó disminuido, pero terminó dejando escapar dos puntos en el minuto 94.

Jorge Hurtado abrió el marcador apenas al minuto 1 para el cuadro ajedrezado. Luego apareció Jairo Molina para igualar parcialmente y Dewar Victoria volvió a poner arriba al Embajador en la segunda parte. Sin embargo, Sebastián Salazar silenció El Campín con un cabezazo agónico que decretó el 2-2 final.

Ahora, todas las miradas apuntan al martes. Puede ser un partido más en la carrera de Falcao… o la última vez que el Tigre ruja en Bogotá con la camiseta azul.