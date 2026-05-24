La coincidencia con la que el juniorismo se ilusiona: ¿se repetirá la historia ante Nacional?

En Barranquilla, muchos hinchas de Junior se aferran a un curioso dato histórico que se volvió viral en redes sociales y que fue destacado por el medio PrimerTiempo.CO.

El periodista Lucho Anaya compartió una coincidencia que llamó la atención de los aficionados: en 2004, Junior disputó la final de la Primera División contra Nacional, mientras que Real Cartagena jugó la final de la B frente a un equipo antioqueño, en ese entonces Deportivo Antioquia. Ambos clubes costeños terminaron levantando el título.

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Ahora, 22 años después, el panorama parece casi calcado. Junior vuelve a encontrarse con Nacional en la definición de la Liga, mientras que Real Cartagena disputará la final del Torneo BetPlay frente a Envigado FC.

“En 2004 (sí, cuando el Arsenal fue campeón), Junior jugó la final de la A vs Nacional, y Real Cartagena jugó la final de la B ante un equipo antioqueño (Deportivo Antioquia). Ambos fueron campeones. Hoy Junior juega la final ante Nacional, y Real ante un antioqueño (Envigado). ¿Se repite la historia?”, escribió Anaya.

La similitud no termina ahí. En la final de 2004, el partido de ida entre Junior y Nacional también se jugó en Barranquilla y la vuelta en Medellín, exactamente como ocurrirá en esta edición de 2026.

Aquella definición quedó marcada como una de las más emocionantes en la historia del fútbol colombiano. Junior ganó 3-0 en la ida, Nacional remontó con un 5-2 en el Atanasio Girardot y, gracias a un agónico gol del defensor Walter Ribonetto, la serie se fue a los penales, donde el conjunto tiburón terminó coronándose campeón.

Por su parte, Real Cartagena también celebró en la B aquel año. Perdió 1-0 en Medellín, pero remontó con un contundente 3-0 en Cartagena para quedarse con el título.

Ahora, con las finales nuevamente enfrentando a clubes del Caribe contra representantes antioqueños, la ilusión crece entre los hinchas rojiblancos y auriverdes, que sueñan con volver a escribir una historia idéntica a la de hace más de dos décadas.