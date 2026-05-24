Hinchas de Junior y Santa Fe armaron tropel en Barranquilla tras clasificación del ‘yuyu’ a la final

La clasificación de Junior de Barranquilla a la final de la Liga BetPlay 2026-I terminó empañada por un hecho de violencia en los alrededores del estadio Romelio Martínez. Lo que debía ser una noche de celebración para la hinchada rojiblanca, luego de asegurar el tiquete a la disputa por el título, terminó con una trifulca entre seguidores del equipo barranquillero y de Independiente Santa Fe.

En un video publicado por El Tiempo se observa el momento en el que varios hinchas se enfrentan en inmediaciones del escenario deportivo. En las imágenes se ve cómo algunas personas corren por la zona, mientras otras se lanzan piedras y botellas en medio del desorden. La escena generó preocupación entre quienes estaban cerca del estadio, pues la celebración deportiva se convirtió, por varios minutos, en un episodio de tensión en plena vía pública.

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Junior de Barranquilla Foto tomada de la cuenta de X: @JuniorClubSA (15/03/2026)

El hecho se habría presentado después del compromiso en el que Junior logró sellar su clasificación a la gran final del primer semestre. El equipo barranquillero, que durante esta temporada ha tenido que jugar como local en el Romelio Martínez por las obras en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, volvió a hacer sentir su casa alterna como un verdadero fortín. Pero, como suele decirse en estos casos, la fiesta del fútbol terminó pagando los platos rotos por culpa de unos cuantos.

La pelea que empañó la clasificación del Junior

De acuerdo con el registro difundido por El Tiempo, la pelea se dio en los alrededores del estadio, donde se alcanzan a ver objetos lanzados de lado y lado. Aunque hasta el momento no se conoce un balance oficial de personas heridas o capturadas por estos hechos, el video dejó en evidencia la gravedad de la situación y el riesgo para otros aficionados, transeúntes y vecinos del sector.

Este tipo de episodios vuelve a abrir la discusión sobre la seguridad en los partidos de alto voltaje en el fútbol colombiano. Junior y Santa Fe son dos equipos con hinchadas grandes, pasionales y acostumbradas a vivir estos cruces con mucha intensidad. Sin embargo, nada justifica que una clasificación o una eliminación termine convertida en una batalla campal en la calle.

Junior se clasificó a la final por la vía del penal frente a Santa Fe

Dentro de la cancha, Junior hizo la tarea. El conjunto barranquillero venía obligado a responder ante su gente y lo consiguió con un partido trabajado, intenso y con momentos de dominio que le permitieron meterse nuevamente en una final de Liga.

El equipo rojiblanco encontró sus mejores pasajes cuando pudo jugar cerca del área rival y presionar la salida de Santa Fe. Las aproximaciones por las bandas fueron una de sus armas principales, buscando abrir una defensa cardenal que no regaló espacios fácilmente. El cuadro bogotano, por su parte, intentó resistir y salir rápido cada vez que recuperaba la pelota, apostando por transiciones y pelotas largas para incomodar a la defensa local.

Junior también tuvo momentos importantes a través de la pelota quieta, una vía que suele pesar en partidos cerrados y de eliminación directa. Cada tiro libre o cobro de costado levantó a la tribuna, que entendía que cualquier detalle podía cambiar la historia de la serie. Santa Fe, fiel a su estilo competitivo, trató de enfriar el juego por momentos y cortar el impulso de los locales, pero el empuje rojiblanco terminó marcando la diferencia emocional de la noche.

Tras los 90′ minutos y la paridad en el marcador que venía así desde Bogotá, el ‘cotejo’ se definió desde el punto penal, cobros en los que Rodallega falló para el ‘cardenal’; contrario a Teófilo Gutiérrez, quien marcó el último disparo, dándole una alegría a la hinchada del ‘tiburón’.

El pitazo final desató la alegría en las tribunas del Romelio Martínez. Junior volvió a quedar a las puertas de una nueva estrella y su hinchada celebró como sabe hacerlo Barranquilla: con ruido, emoción y desahogo. Lastimosamente, fuera del estadio, un grupo de aficionados convirtió esa alegría en violencia.