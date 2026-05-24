Hija y esposa de Ospina también rompieron en llanto con el adiós de David a Nacional

La clasificación de Atlético Nacional a la gran final de la Liga 2026-I dejó una de las escenas más emotivas del semestre en el fútbol colombiano. No solo las lágrimas de David Ospina marcaron la noche en el estadio Atanasio Girardot, sino también el desconsolado llanto de su esposa e hija desde la tribuna.

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Tras el partido, comenzaron a circular varios videos en redes sociales en los que se observa a la familia del histórico guardameta visiblemente afectada mientras el arquero se despedía de la hinchada verdolaga sobre el terreno de juego. Las imágenes rápidamente se hicieron virales entre los aficionados de Nacional y seguidores del fútbol colombiano.

La periodista Sheyla García también compartió un video en el que aparece toda la familia de Ospina ingresando al gramado del Atanasio Girardot una vez finalizado el compromiso. En las imágenes se ve al arquero tomado de la mano con su esposa, mientras su hija y su hijo lo acompañan en medio de un ambiente cargado de emoción y nostalgia.

El aficionado Richard Peláez, quien publicó uno de los videos más comentados de la noche, acompañó las imágenes con un emotivo mensaje en el que reflejó el sentimiento de muchos hinchas verdolagas.

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“Hay noches en las que la urgencia del alma le gana a la prolijidad de la imagen. Y esta fue una de ellas”, escribió inicialmente, dejando entrever que el ambiente en el Atanasio tenía aroma de despedida.

Además, agregó que alrededor de Ospina se sentía “una sensación espesa, inevitable, como esas despedidas que el fútbol presiente antes de pronunciarlas”, haciendo referencia a los rumores sobre un posible retiro del experimentado arquero.

¿Fue el último partido de David Ospina?

Aunque no existe un anuncio oficial por parte del jugador, todo apunta a que el duelo frente a Deportes Tolima habría sido el último encuentro de David Ospina con la camiseta de Atlético Nacional.

El contrato del guardameta termina tras este semestre y, además, deberá incorporarse a la concentración de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.

Tras el pitazo final, las imágenes fueron contundentes: su hijo ingresó a la cancha para abrazarlo en medio del llanto, sus compañeros lo levantaron y lo acercaron a la tribuna, mientras el Atanasio le rendía homenaje a uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del club y de la selección nacional.

Nacional selló su paso a la final

En lo deportivo, Atlético Nacional confirmó su presencia en la gran final de la Liga 2026-I tras superar con autoridad a Deportes Tolima con un global de 4-1.

El conjunto antioqueño ganó 3-1 en Medellín gracias a los goles de Jorman Campuzano, Andrés Felipe Román y Edwin Cardona. Adrián Parra descontó para el equipo Pijao.