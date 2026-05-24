Falcao estaría cerca de despedirse de Millonarios y hará inesperada aparición junto a Lorelei en Bogotá

Con 356 goles en su carrera, Radamel Falcao García sigue siendo uno de los nombres más importantes en la historia del fútbol colombiano. Pero mientras crecen las versiones sobre lo que podría ser su último partido con Millonarios FC el próximo martes 26 de mayo en Bogotá, el delantero también será protagonista fuera de las canchas en un evento junto a su esposa, Lorelei Tarón.

En las últimas horas, Falcao dejó abierta la posibilidad de una despedida del cuadro ‘embajador’, situación que ha generado expectativa entre los hinchas azules, especialmente porque el compromiso del martes podría convertirse en su última presentación en El Campín con la camiseta del equipo de sus amores.

En medio de esa incertidumbre deportiva, el atacante colombiano aparecerá este 24 de mayo en ‘El Jardín de Power Girls’, evento organizado por Lorelei en Bogotá y enfocado en el crecimiento personal, la sanación y el empoderamiento femenino. Allí, una de las grandes sorpresas será un pódcast en vivo en el que la pareja hablará sobre su matrimonio, la familia y los desafíos que han enfrentado a lo largo de los años.

La historia de amor entre Falcao y Lorelei comenzó en 2007, cuando el delantero brillaba en River Plate. Desde entonces, ambos han construido una relación que ha recorrido el mundo gracias a la carrera del samario, viviendo en países como Portugal, España, Francia, Inglaterra y Turquía.

Durante ese camino, la pareja consolidó su familia con la llegada de sus hijos Dominique, Desirée, Annette, Jedidiah y Heaven, convirtiéndose en una de las relaciones más estables y mediáticas del deporte colombiano.

El evento de Lorelei también contará con la presencia de Adriana Lucía y Ana María Estupiñán, y se realizará en el Teatro Juan Pablo González Pombo. Las entradas tienen precios entre los $60.000 y $80.000 pesos, sin incluir IVA ni costos de servicio.

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Falcao Foto tomada de la cuenta de X: @FCFSeleccionCol (20/03/2023)

Millonarios recibió dura y costosa multa de la CONMEBOL

En la tarde del pasado martes 28 de abril, la dirigencia de Millonarios recibió una notificación de la CONMEBOL, en la que se le daba a conocer la costosa multa que tendrá que pagar por las fallas que tuvo en la seguridad en el partido por la Sudamericana en el que los embajadores vencieron a Boston River de Uruguay en el Nemesio Camacho El Campín; todo esto a pocas horas del ‘cotejo’ frente a São Paulo.

El máximo ente que dirige la competición dio a conocer un documento en el que se especifican las sanciones que tendrá que pagar el equipo por cometer la infracción “12.2 e”, asociada con el lanzamiento de objetos, al campo, rivales o el cuerpo arbitral, así como comportamientos que afecten la seguridad y la continuidad del juego, como el uso de pirotecnia.

“ 1* IMPONER al MILLONARIOS FÚTBOL CLUB una MULTA de USD 15.000 (QUINCE MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al articulo 12.2 literal e) del Código Disciplinario de la CONMEBOL. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de televisión o patrocinio”, señalan en la misiva.

“2° IMPONER al MILLONARIOS FÚTBOL CLUB una MULTA de USD 5.000 (CINCO MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al artículo 12.2 Ilteral c) del Código Disciplinarlo de la CONMEBOL. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio. 3°. IMPONER al MILLONARIOS FÚTBOL CLUB una ADVERTENCIA por la Infracción al artículo 5.1,4 de Manual de Clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2026″, añaden.

“4°. ADVERTIR expresamente al MILLONARIOS FÚTBOL CLUB que, en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento, será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar”, complementan.

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