Definido el primer finalista del fútbol colombiano en la Liga 2026-I

Atlético Nacional se convirtió en el primer finalista del fútbol colombiano en la Liga 2026-I al superar en su llave de la semifinal a Deportes Tolima, con un marcador global de 4-1 tras el doble compromiso.

Tras la ida, en Ibagué, en donde el Verdolaga venció 0-1, con anotación de Alfredo Morelos, este sábado 23 de mayo se disputó el compromiso de vuelta en el estadio Atanasio Girardot en el que se impuso el cuadro antioqueño por 3-1.

Vea acá: A Carlos Antonio Vélez se le fueron las luces con todo sobre Luis Díaz y Budapest

El marcador se abrió a los 53 minutos, gracias a una bonita acción individual de Jorman Campuzano que terminó rematando desde fuera del área y tras un desvío en el camino, el balón se fue al fondo de la red del arco defendido por Neto Volpi.

Sobre el minuto 71, el que apareció fue Andrés Felipe Román para ampliar el marcador con un potente definición, tras la asistencia de Alfredo Morelos.

De cuenta de Edwin Cardona llegó el tercer gol de la noche, en el minuto 77, el 10 entró y en el primer balón que tocó la mandó al fondo de la red con una brillante ejecución de tiro libre.

Sin embargo, el Pijao no bajó los brazos y Adrián Parra apareció a los 79 minutos para aprovechar un balón dentro del área para vencer a David Ospina y darle algo de esperanzas a su equipo.

En su casa, Atlético Nacional se convirtió en el primer finalista del fútbol colombiano en este primer semestre de 2026 y ahora espera por su rival que se definirá entre Junior e Independiente Santa Fe.

Por el lado de Tolima, ahora apunta a la Copa Libertadores en donde es segundo de su grupo, lugar que deberá defender en su visita a Universitario de Perú en la última jornada.