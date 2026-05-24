Carlos Antonio Vélez le amargó la despedida a Ospina con Nacional y le pidió respeto para la Selección

La Liga BetPlay 2026_1 ya definió a sus dos finalistas, Junior y Nacional; este último onceno llegó a esta instancia con un David Ospina que se destacó bajo los tres palos frente al Tolima, arquero que fue duramente criticado por Carlos Antonio Vélez por la despedida que tuvo con la hinchada ‘verdolaga’ en el Atanasio Girardot de Medellín.

Una noche de ensueño tuvieron los futbolistas del equipo ‘verde paisa’ luego de superar con categoría a los ‘pijaos’, ‘cotejo’ en el que ‘Davincho’ solo recibió un gol, el 3-1, marcado por Adrián Parra en el 78′, luego de una ‘pintura’ de tiro libre anotada por Edwin Cardona dos minutos antes.

David Ospina

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Una vez finalizados los 90′ del cronómetro, las lágrimas se hicieron presentes en el máximo escenario deportivo de la capital de Antioquia, luego que los jugadores de Atlético Nacional alzaran en brazos a Ospina, golero que no podrá disputar los partidos de la gran final debido a que tiene que acudir al llamado de concentración de la Selección Colombia para lo que será el Mundial 2026.

Aunque fue una escena emotiva, para el periodista Carlos Antonio Vélez era algo que podría posponerse hasta después de la máxima cita del futbol, ya que para él le muestra un mensaje directo a los rivales: que la ‘sele’ llega con un “arquero retirado” al torneo.

“Para nadie es un secreto que David Ospina fue un hito en su profesión. En @nacionaloficial y en la @FCFSeleccionCol marcó una época brillante, aunque su paso por el exterior no tuvo la misma repercusión. Pasa con muchos… Lo que no entiendo es lo de anoche. ¿Se despidió de qué? ¿De su club? ¿De la profesión? ¿De qué?”, afirmó Vélez mediante su cuenta de ‘X’.

“Tengo la sensación de que tan emotivo episodio debió postergarse hasta que terminara el Mundial para que no quedara la sensación —que es la que quedó— de que la Selección tendrá un arquero retirado en su “último baile” Todos sabemos cómo somos y, por eso, hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se mandan…De cualquier manera, es un fin de curso inaplazable y sensato, por la protección de un pasado brillante que, cuando el jugador quiere prolongar innecesariamente, borra de un plumazo. Buen viento y buena mar", añadió.

Lista previa de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Arqueros

Kevin Mier

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Jugadores de campo

Álvaro Angulo

Jhon Arias

Santiago Arias

Yaser Asprilla

Jordan Barrera

Wilmar Barrios

Cristian Borja

Rafael Santos Borré

Juan Cabal

Jaminton Campaz

Johan Carbonero

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Edwin Cetré

Jhon Córdoba

Juan Cuadrado

Carlos Cuesta

Nelson Deossa

Willier Dita

Jhon Durán

Andrés Gómez

Sebastián Gómez

Juan Camilo Hernández

Junior Hernández

Jefferson Lerma

Jhon Lucumí

Déiver Machado

Jhon Mendoza

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Daniel Muñoz

Edier Ocampo

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Andrés Felipe Román

Johan Romaña

Dávinson Sánchez

Jhon Solis

Luis Suárez

Sebastián Villa

Néiser Villarreal

Kevin Viveros

Luis Díaz

James Rodríguez

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