Carlos Antonio Vélez le amargó la despedida a Ospina con Nacional y le pidió respeto para la Selección

La Liga BetPlay 2026_1 ya definió a sus dos finalistas, Junior y Nacional; este último onceno llegó a esta instancia con un David Ospina que se destacó bajo los tres palos frente al Tolima, arquero que fue duramente criticado por Carlos Antonio Vélez por la despedida que tuvo con la hinchada ‘verdolaga’ en el Atanasio Girardot de Medellín.
Una noche de ensueño tuvieron los futbolistas del equipo ‘verde paisa’ luego de superar con categoría a los ‘pijaos’, ‘cotejo’ en el que ‘Davincho’ solo recibió un gol, el 3-1, marcado por Adrián Parra en el 78′, luego de una ‘pintura’ de tiro libre anotada por Edwin Cardona dos minutos antes.
Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 >>> Javier Hernández Bonnet le pidió a la Selección hacerle homenaje a Falcao tras nula convocatoria de Lorenzo
Una vez finalizados los 90′ del cronómetro, las lágrimas se hicieron presentes en el máximo escenario deportivo de la capital de Antioquia, luego que los jugadores de Atlético Nacional alzaran en brazos a Ospina, golero que no podrá disputar los partidos de la gran final debido a que tiene que acudir al llamado de concentración de la Selección Colombia para lo que será el Mundial 2026.
Aunque fue una escena emotiva, para el periodista Carlos Antonio Vélez era algo que podría posponerse hasta después de la máxima cita del futbol, ya que para él le muestra un mensaje directo a los rivales: que la ‘sele’ llega con un “arquero retirado” al torneo.
“Para nadie es un secreto que David Ospina fue un hito en su profesión. En @nacionaloficial y en la @FCFSeleccionCol marcó una época brillante, aunque su paso por el exterior no tuvo la misma repercusión. Pasa con muchos… Lo que no entiendo es lo de anoche. ¿Se despidió de qué? ¿De su club? ¿De la profesión? ¿De qué?”, afirmó Vélez mediante su cuenta de ‘X’.
“Tengo la sensación de que tan emotivo episodio debió postergarse hasta que terminara el Mundial para que no quedara la sensación —que es la que quedó— de que la Selección tendrá un arquero retirado en su “último baile” Todos sabemos cómo somos y, por eso, hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se mandan…De cualquier manera, es un fin de curso inaplazable y sensato, por la protección de un pasado brillante que, cuando el jugador quiere prolongar innecesariamente, borra de un plumazo. Buen viento y buena mar", añadió.
Lista previa de la Selección Colombia para el Mundial 2026
Arqueros
Kevin Mier
Álvaro Montero
Andrés Mosquera Marmolejo
David Ospina
Aldair Quintana
Camilo Vargas
Jugadores de campo
Álvaro Angulo
Jhon Arias
Santiago Arias
Yaser Asprilla
Jordan Barrera
Wilmar Barrios
Cristian Borja
Rafael Santos Borré
Juan Cabal
Jaminton Campaz
Johan Carbonero
Jorge Carrascal
Kevin Castaño
Edwin Cetré
Jhon Córdoba
Juan Cuadrado
Carlos Cuesta
Nelson Deossa
Willier Dita
Jhon Durán
Andrés Gómez
Sebastián Gómez
Juan Camilo Hernández
Junior Hernández
Jefferson Lerma
Jhon Lucumí
Déiver Machado
Jhon Mendoza
Yerry Mina
Johan Mojica
Yerson Mosquera
Daniel Muñoz
Edier Ocampo
Juan Camilo Portilla
Gustavo Puerta
Juan Fernando Quintero
Juan Manuel Rengifo
Johan Rojas
Andrés Felipe Román
Johan Romaña
Dávinson Sánchez
Jhon Solis
Luis Suárez
Sebastián Villa
Néiser Villarreal
Kevin Viveros
Luis Díaz
James Rodríguez
No se lo puede perder 🟢📲 >>> Hinchas de Junior y Santa Fe armaron tropel en Barranquilla tras clasificación del ‘yuyu’ a la final