A Carlos Antonio Vélez se le fueron las luces con todo sobre Luis Díaz y Budapest

A Carlos Antonio Vélez se le cruzaron los finalistas de la Champions League 2025-26, que se disputará el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, en donde espera por ver la actuación de Luis Díaz, cuyo equipo no clasificó.

Esto se dio luego de que el guajiro conquistó con FC Bayern Munich la DFB Pokal 2026 luego de que el conjunto bávaro venciera 3-0 al VfB Stuttgart en la gran final disputada en Berlín.

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Sobre esto el analista destacó la participación del jugador colombiano, pero, sentenció que “falta lo mejor en Budapest”, haciendo referencia a la final de la Liga de Campeones, pero la disputa por la Orejona será entre PSG y Arsenal.

CAV Budapest

“Otro título para Lucho y falta lo mejor en Budapest.. sigue compitiendo en la élite… eso sí sobraba q jugara tantos minutos en la Bundesliga después de obtenida… para q arriesgar por nada… ( lógico q esto no es de fácil comprensión para los mono neuronales) claro q la preocupación pasaba por una lesión en partidos sin valor.. estos , lógico, hay q jugarlos.. nada más satisfactorio q ganar los títulos JUGANDO!! Salud!”, sentenció.

Sí, gran campaña de Luis Díaz con Bayern Múnich, pero no vendrá lo mejor para él en Budapest en donde no jugará porque su equipo no clasificó, como creyó que sucedió Carlos Antonio Vélez en su lapsus que varios seguidores apuntaron a señalarle.

Luis Díaz, campeón de Copa en Alemania

Luis Díaz cerró su temporada con FC Bayern Munich de la mejor manera posible. El colombiano conquistó este sábado la DFB Pokal 2026 luego de que el conjunto bávaro venciera 3-0 al VfB Stuttgart en la gran final disputada en Berlín.

El guajiro fue titular y participó activamente en el ataque del equipo dirigido por Vincent Kompany. Incluso, aportó una asistencia en una noche brillante para Harry Kane, quien se robó todos los reflectores con un triplete que sentenció el compromiso y aseguró el doblete doméstico para el Bayern.

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Con este nuevo trofeo, Luis Díaz ya suma tres títulos desde su llegada al club alemán: Supercopa de Alemania, Bundesliga y ahora Copa de Alemania. Además, alcanzó los 17 campeonatos en toda su carrera profesional, con Junior, Porto, Liverpool y ahora con el cuadro bávaro, consolidándose como uno de los futbolistas colombianos más exitosos de la actualidad.

El Bayern cerró una campaña dominante en el fútbol alemán. El equipo apenas perdió un partido en competiciones locales y contó con una ofensiva demoledora liderada por Kane y acompañada por el desequilibrio de Díaz, quien rápidamente se ganó un lugar importante en el esquema del club bávaro.

La final tuvo un primer tiempo equilibrado, con Stuttgart intentando incomodar al campeón alemán mediante presión alta. Sin embargo, en la segunda parte apareció la jerarquía del Bayern. Kane abrió el marcador de cabeza, amplió diferencias tras una jugada colectiva, con asistencia del colombiano, y cerró la goleada desde el punto penal para firmar una actuación histórica.

Ahora, Luis Díaz pasará rápidamente la página para unirse a la concentración de la Selección Colombia, que ya comienza a enfocarse en el Mundial de 2026. El atacante llega en uno de los mejores momentos de su carrera y con el impulso de haber conquistado todos los títulos locales posibles con el gigante alemán.