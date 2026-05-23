“Me gusta mucho”, James Rodríguez reconoció ser hincha de equipo del FPC que no es el Tolima

El nombre de James Rodríguez volvió a generar revuelo entre los hinchas del fútbol colombiano, esta vez por una revelación hecha en su nueva serie documental de Netflix, donde el capitán de la Selección Colombia habló de sus gustos futboleros y dejó una confesión que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Aunque durante años se le ha identificado como seguidor del Deportes Tolima, el volante sorprendió al admitir que existe otro club del Fútbol Profesional Colombiano por el que siente una simpatía especial, aunque prefirió mantener el misterio.

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“Como muchos saben, soy hincha del Tolima, pero sí hay otro equipo que sí me gusta mucho, que no puedo decir cuál es”, comentó entre risas el exjugador del Real Madrid y el Bayern Múnich durante uno de los capítulos del documental estrenado esta semana.

La frase no tardó en encender el debate entre los aficionados del FPC, quienes comenzaron a especular sobre cuál sería el equipo que realmente despierta la admiración del ‘10’ colombiano.

Entre las teorías que más fuerza tomaron apareció el nombre de Atlético Nacional, especialmente por los vínculos familiares de James con el cuadro antioqueño. Su hija Salomé ha mostrado en varias ocasiones su cariño por el equipo verdolaga, al igual que su expareja Daniela Ospina. Además, el arquero David Ospina, excuñado de James y actual jugador de Nacional, también alimenta esa conexión.

Sin embargo, otros aficionados creen que el mediocampista podría referirse a clubes como América de Cali o Millonarios FC, dos de las instituciones con mayor tradición e hinchada en el país.

También es de público conocimiento su cariño por Envigado, equipo con el jugó sus primeros años y actuó en el torneo de ascenso en Colombia.

Lo cierto es que James nunca ha ocultado el cariño que siente por el Tolima, club con el que suele ser relacionado desde sus primeros años y por influencia familiar. Aun así, esta nueva declaración dejó claro que existe otra camiseta del balompié colombiano que también logró ganarse su admiración.

La confesión de James Rodríguez tomó más relevancia porque el volante suele ser reservado cuando habla de preferencias dentro del fútbol nacional.