Jugador de Millonarios que salió del club no ocultó su tristeza y tuvo amorosa despedida con la hinchada

Beckham David Castro ya cerró oficialmente una etapa que marcó su vida deportiva y personal. El extremo cartagenero, que continuará su carrera en el fútbol europeo con el Lugano de Suiza, publicó un sentido mensaje de despedida para Millonarios, club en el que creció, debutó como profesional y celebró dos títulos que quedaron grabados en la memoria de la hinchada azul.

El futbolista no se fue sin mirar atrás. En sus palabras, dejó claro que su salida no es simplemente un cambio de camiseta, sino el cierre de una historia de seis años defendiendo los colores del equipo embajador. “Hoy me toca escribir unas palabras que jamás imaginé decir. Después de 6 años defendiendo estos colores, llega el momento de cerrar una etapa que marcó mi vida para siempre”, expresó Castro.

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Leo Castro y Carlos Darwin Quintero - Foto: Millonarios el 30 de abril del 2026

La despedida llegó después de confirmarse su llegada al Lugano, equipo de la primera división suiza que lo recibió como uno de sus refuerzos para la próxima temporada. El club europeo le dio la bienvenida en redes sociales con el mensaje: “Desde Colombia llega el segundo refuerzo para la próxima temporada”. Como quien dice, Beckham ya cambió El Campín por una nueva aventura lejos de casa.

En su mensaje, Castro recordó que en Millonarios no solo se formó como jugador, sino también como persona. “Desde el primer día que llegué al club entendí lo que significa vestir esta camiseta. Aquí crecí como jugador, pero sobre todo como persona. Viví momentos inolvidables, aprendizajes, sacrificios, alegrías y también dificultades que me hicieron más fuerte”, escribió.

El atacante también sacó pecho por sus números con el azul. De acuerdo con sus propias palabras, se marcha después de disputar 109 partidos, anotar 21 goles y entregar 9 asistencias. Pero más allá de la estadística, resaltó que su mayor orgullo fue haber ayudado a construir momentos importantes para la institución.

Castro hizo parte del plantel campeón de la Liga 2023 y también celebró la Superliga 2024, dos trofeos que, según dijo, quedarán para siempre en su corazón. “Representar a Millonarios y celebrar junto a esta hinchada fue algo que soñé desde niño”, manifestó el futbolista.

Uno de los apartes más sentidos de su despedida fue dirigido a los hinchas. Beckham agradeció el apoyo recibido en los buenos y malos momentos, además de cada aplauso y emoción vivida en El Campín.

“A la hinchada, infinitas gracias por el cariño, por el apoyo en cada partido, en los buenos y malos momentos, y por hacerme sentir parte de esta gran familia. Llevaré siempre conmigo cada aplauso, cada emoción y cada instante vivido en El Campín”, escribió.

¿En qué equipos jugó Bekham David Castro?

El cartagenero pasó por procesos de formación antes de llegar a Millonarios, debutó profesionalmente en 2023, tuvo una etapa a préstamo en La Equidad en 2024 y luego regresó al club azul antes de que apareciera la oportunidad europea.

Ahora, el reto será demostrar en Suiza todo eso que empezó a construir en Bogotá: velocidad, desequilibrio y capacidad para aparecer en el ataque. No será sencillo, pero tampoco es cualquier salto. Llegar a Europa siendo formado por Millonarios es una vitrina enorme para un jugador que todavía tiene bastante camino por delante.

Por eso, su frase final pegó fuerte entre los hinchas: “Este no es un adiós definitivo, porque los lugares que se aman nunca se abandonan del todo”. Beckham se va, sí, pero deja una historia azul que la hinchada difícilmente va a olvidar.

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