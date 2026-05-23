Falcao volvió, se atragantó de gol y Millonarios le salió caro contra un Chicó con 10 hombres

Radamel Falcao García volvió a jugar, luego de su lesión del 19 de abril ante América de Cali y lo hizo en el duelo de primera fase de Copa entre Millonarios y Boyacá Chicó, disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Aunque todo fue ilusión en la afición azul por el retorno del Tigre, la realidad es que estuvo negado con el gol y falló varias opciones claras dentro del área.

Pese a la falta de gol del experimentado atacante, la tranquilidad parecía reinar en el estadio bogotano porque Millonarios se imponía, sin embargo, en la última jugada del partido llegó el 2-2 definitivo en el marcador.

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Jorge Hurtado Cabezas fue el encargado de abrir el marcador al primer minuto de juego, mientras que Jairo Molina puso el 1-1 parcial en le minuto 25.

A los 58 minutos, fue Dewar Victoria el encargado de poner nuevamente en ventaja al equipo Embajador.

Sobre el final del partido, en el minuto 94, desde la pelota quieta nació el empate Ajedrezado con un cabezazo de Sebastián Salazar.

Con la igualdad, Millonarios es líder de su grupo con 7 puntos, Llaneros (6) es segundo, Chicó (5), se puso tercero, Patriotas (2) es cuarto y Atlético (1) es último.