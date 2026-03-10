Partido de fútbol en el Valle del Cauca terminó en gresca con disparos y policía incluidos

Una grave alteración al orden público se presentó en la noche de este lunes 9 de marzo en el municipio de Florida, en el departamento del Valle del Cauca, por una gresca que se originó en medio de un partido de fútbol y que desencadenó una balacera.

Los hechos que empezaron en el escenario deportivo se extendieron a las calles aledañas del municipio, obligando a la intervención de la fuerza pública.

Al respecto, el medio Blu Radio informó que “Una riña se registró en una cancha de fútbol de Florida, Valle. Cuando una multitud presenciaba un partido de equipos aficionados se registró un enfrentamiento y un hombre hizo disparos al aire. El altercado se trasladó a las calles del municipio”.

Por su parte el espacio Cali Informa, reseñó: “NOCHE DE TERROR EN FLORIDA, VALLE: REPORTAN BALACERA EN CANCHA DE FÚTBOL Momentos de pánico se vivieron en el municipio de Florida luego de que en la noche anterior se registrara una balacera en una cancha de fútbol, según reportes de la comunidad. De acuerdo con la información preliminar, varias detonaciones generaron alarma entre los habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades. Minutos después unidades de la fuerza pública llegaron al lugar para verificar lo ocurrido y asegurar la zona. Hasta el momento se desconoce el número de personas heridas o fallecidas, por lo que la situación continúa bajo verificación oficial. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un pronunciamiento para esclarecer los hechos y confirmar el balance de lo sucedido. La noticia se encuentra en desarrollo y podría actualizarse a medida que avance la investigación”.

De momento, no se conoce reporte oficial de las autoridades en el Valle del Cauca acerca de esta alteración del orden público.