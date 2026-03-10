Le llueve palo a medio que reseñó que Portugal espera el regreso de Diogo Jota

Grandes críticas ha recibido el medio El Heraldo en México en donde en su sección de deportes se les fue un error garrafal, señalando que la Selección de Portugal evalúa “el regreso de Diogo Jota, quien ha estado bajo observación tras problemas físicos”, al respecto del exfutbolista que falleció el año pasado.

En un apartado de los deportes, la página deportiva habló sobre la ida de Cristiano Ronaldo al señalado país y también los posibles reemplazos que tendría el astro luso. Entre ellos, mencionaron la posibilidad del regreso del fallecido jugador.

“La FPF ha dejado entrever que Martínez aprovechará la ausencia (o limitación) de CR7 para probar a Gonçalo Ramos y evaluar el regreso de Diogo Jota, quien ha estado bajo observación tras problemas físicos, y que tiene contemplado llamar al delantero del Toluca. Paulinho”, señala el fragmento en cuestión.

El propio periodista que generó la nota la compartió en redes sociales y la lluvia de críticas no se hizo esperar con reproches de todo tipo.

Incluso, tras ver todo el palo recibido, el propio periodista Edgar Valero trató de minimizar su error y respondió de manera sarcástica, señalando: “Bueno gracias por los likes y los retuits. Pensaba entrevistar a Jota pero se murió chingao!!! Ya que le hacemos… para la próxima me aseguraré que esté vivo el wey en cuestión. Y yo más vivo a la hora de escribir. Ni pex”.

Esta respuesta generó todavía más indignación y críticas, directas al medio por quien funge como director de deportes del periódico mexicano.