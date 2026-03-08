Se pudrió todo: caos total en partido de fútbol por violento ‘cara a cara’ de hinchas que invadieron la cancha

El clásico escocés entre Rangers FC y Celtic FC terminó en caos este domingo 8 de marzo luego de que cientos de aficionados invadieran la cancha y protagonizaran enfrentamientos tras el final del partido por la Copa de Escocia.

El encuentro, disputado en el estadio Ibrox Stadium, terminó empatado 0-0 en el tiempo reglamentario y se definió desde el punto penal. Allí, el Celtic fue más efectivo y se impuso 4-2, resultado que le permitió clasificar a las semifinales del torneo.

Sin embargo, lo deportivo pasó rápidamente a un segundo plano. Apenas terminó la tanda de penales, decenas de hinchas del Celtic saltaron al terreno de juego para celebrar la clasificación, lo que provocó la reacción de seguidores del Rangers, que también ingresaron al campo.

Las imágenes difundidas en redes sociales y medios internacionales muestran momentos de gran tensión dentro del estadio. Algunos aficionados lanzaron objetos y material pirotécnico mientras se producían empujones y enfrentamientos entre grupos rivales, lo que obligó a la intervención de la policía y del personal de seguridad para separar a las hinchadas.

Las autoridades lograron formar un cordón de seguridad en el césped para evitar que el conflicto escalara aún más. Aun así, varios aficionados encapuchados fueron detenidos durante los disturbios.

El partido correspondía a los cuartos de final de la Copa de Escocia y reunió a cerca de 50.000 espectadores en el estadio. Además, fue uno de los clásicos con mayor presencia reciente de hinchas visitantes, ya que unos 7.500 seguidores del Celtic contaban con entradas para el encuentro.

Tras lo ocurrido, la Federación Escocesa de Fútbol condenó los hechos y anunció que abrirá una investigación para esclarecer responsabilidades y determinar posibles sanciones.

El enfrentamiento entre Rangers y Celtic, conocido como el “Old Firm”, es una de las rivalidades más intensas del fútbol mundial. Ambos clubes de Glasgow mantienen una histórica disputa deportiva y cultural que se remonta a finales del siglo XIX y que ha estado marcada durante décadas por tensiones sociales, religiosas y políticas entre sus seguidores.

Los incidentes de este domingo reabrieron el debate sobre la seguridad en los clásicos escoceses y podrían tener consecuencias en futuras decisiones sobre la presencia de aficionados visitantes en este tipo de partidos.

