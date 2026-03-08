“Hacen lo que quieren”, Periodista de ESPN denunció que plataforma sube 40% de sus precios por elecciones

Bajo el marco de las elecciones que se llevan a cabo en Colombia este domingo 8 de marzo, el periodista de ESPN, Carlos Orduz, denunció a una plataforma de transporte por subir los precios a un 30 o 40%.

Carlos Orduz utilizó sus redes sociales para expresar su inconformidad con la plataforma de Cabify, pues aseguró que en días especiales, como hoy. que se llevan a cabo las elecciones, los precios aumentan abruptamente.

El periodista denunció que la tarifa sube alrededor del 30% o 40%, hecho que no le parece correcto, pues considera que este servicio debería concentrarse en el servicio y no solamente en el dinero, pues aseguró que están perdiendo muchos usuarios.

Orduz Rubio finalizó con una frase contundente señalando que hacen lo que quieren y no hay nadie que los controle:

“Lo de Cabify Colombia es patético…. Normalmente son careros, pero en días “especiales” como hoy de elecciones, suben la tarifa un 30, 40 % mínimo… Creo que cada día están perdiendo más usuarios… Deberían pensar más en el servicio, que solo en el billete… Después se quejan que porque no les salen clientes….. Y nadie los controla, hacen lo que quieren…."