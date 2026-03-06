El Tino Asprilla dejó los rencores en la cancha y ahora apoya a exárbitro de futbol para que llegue al Congreso

Cúcuta Deportivo, Atlético Nacional, y Newcastle, son algunos de los clubes por los que pasó Faustino Asprilla, hombre que hoy hace parte de las filas de comentaristas deportivos de ESPN; mismo que recientemente sorprendió al darle apoyo a un exárbitro que se lanzó a la política, de quién se trata.

‘Fausto’, -quien estalló días atrás en la TV con la derrota de Nacional frente a Millonarios por la Sudamericana-, aprovechó lo masivo de su cuenta de ‘X’ para apoyar a uno de sus amigos más cercanos a cumplir el sueño de tener un espacio en la política; y con ello ayudar a miles de jóvenes con su labor.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢🤳>>> Faustino Asprilla se ofendió tanto con la derrota de Nacional en manos de Millonarios que a los compañeros les tocó calmarlo

Faustino Asprilla - Fotos: Redes sociales del exjugador y transmisión de ESPN tomadas el 5 de marzo del 2026

Se trata de Rafael Sanabria, hombre que dedicó varios años de su vida a ser arbitro de futbol, alcanzando la categoría FIFA; hombre que se lanzó por la Cámara en Cundinamarca, con el partido Nuevo Liberalismo, quien dentro de sus propuestas busca brindar apoyos para las familias de los deportistas.

“Voy por la cámara de representantes por Cundinamarca, voy por el deporte, la cultura y el turismo, para que ustedes y sus hijos no tengan que hacer rifas para progresar. Haré que el deporte sea una prioridad en el país y que sea una ley; si no puede votar en el departamento dígale a un amigo o un familiar”, fue parte de las propuestas de Sanabria que dio a conocer en un video que se viralizó rápidamente y llegó a los ojos y oídos de Asprilla, mismo que también se manifestó al respecto.

“Mientras tengamos derecho al voto - sal a votar, recuerda que hay países donde ya no lo pueden hacer. Abrazo de gol, buen fin de semana y mejor domingo para todos“, afirmó Asprilla.

El Tino Asprilla aseguró que quiere ser un Therian

A diferencia del simple disfraz o el cosplay, el fenómeno de los Therians trasciende la imagen externa, pues conlleva una dimensión identitaria superior, expresada mediante ademanes, desplazamientos, ejercicios de introspección y entornos de interacción con otros miembros del grupo. Dicha tendencia surgió dentro de comunidades virtuales hacia finales del siglo veinte y principios del actual, primordialmente en foros digitales enfocados en analizar identidades divergentes, espiritualidad y lazos de pertenencia.

Gracias al auge de redes como TikTok e Instagram, la exposición de los therians ha crecido significativamente, impulsando la gestión de eventos físicos en distintas urbes del planeta. En Colombia, aparte de Bogotá, han ocurrido encuentros espontáneos en Medellín y Cali, sitios donde menores se agrupan para convivir, conversar y manifestar artísticamente dicha identidad.

Precisamente esta nueva tendencia fue tema de conversación en el perfil de ‘X’ del ‘Tino’ quien hizo una polémica publicación que despertó una ola de comentarios.

“He visto tantos videos de los Therians que hoy amanecí bestial, creyéndome un elefante. ¿Será que es maluco andar por ahí con el “moco” por fuera?“, expresó el exfutbolista en su cuenta donde acumula más de 700.000 seguidores.